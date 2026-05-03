Alimentación
Alimentos de temporada: el níspero trae en mayo el primer sabor a fruta de verano
"Es un fruto delicado, que se cosecha y se embala a mano, y eso hace que su precio sea algo más caro para el consumidor", explica Pere Prats, mayorista de Mercabarna
O los odias o los adoras. Los nísperos cuentan con auténticos fieles, que esperan con devoción que llegue mayo para poder disfrutarlos. A aquellos a los que ni fu ni fa, esta pequeña fruta anaranjada, con forma de globo, de carne algo ácida y semillas escurridizas, les sirve para tomar nota de que la gran campaña frutera está ya a la vuelta de la esquina. Tras los nísperos, llegarán las cerezas y los albaricoques y luego estallarán las ciruelas, los melocotones, paraguayos y nectarinas y no tardarán ya las peras y manzana más tempranas. El níspero es, pues, el primer anticipo del verano.
"Es un producto nicho, con un consumo doméstico no muy grande, pero que tiene mucha exportación a países como Italia, Grecia, Suiza y Alemania, donde es muy apreciado", explica Pere Prats, presidente de la Associació d’Empreses Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona (AGEM) y de los mayoristas de Mercabarna. "Es una fruta delicada, que se cosecha de manera manual y que se tiene que envasar también a mano porque cualquier mínimo golpe lo puede deteriorar", señala Prats, que subraya que ese proceso acaba encareciendo su precio final. "Pero es una fruta que llama al verano y por eso es tan apreciada, porque es prácticamente la primera", subraya.
Antiguamente, todo el que tenía un huerto solía plantar uno o dos árboles de nísperos, justamente por eso, porque es una de las primeras frutas en madurar, muy resistentes a plagas y a enfermedades vegetales. Los frutos solían ser para consumo doméstico, pero el árbol también servía para polinizar otras variedades, ya que es un melífero que atrae a abejas y otros insectos beneficiosos.
Originario de China y de Japón, la abundancia de semillas y la facilidad de germinar y de mutar han facilitado la aparición de variedades adaptables a distintos entornos. Eso ayudó a su expansión por todo el mundo. En España, la principal zona productora se encuentra en la Comunidad Valenciana (de hecho, estos días han llegado ya a los mercados los primeros frutos de Alicante), donde algunas localidades se han especializado tanto que han conseguido ser distinguidas con una denominación de origen (DO), como la de Callosa d’en Sarrià.
Rico en agua, en fibra, en potasio y en vitamina A, el níspero se ha utilizado tradicionalmente como diurético y antidiarreico. Está indicado también como complemento en las dietas de adelgazamiento debido a su bajo contenido calórico y a su escaso aporte de proteínas e hidratos de carbono.
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