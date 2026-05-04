El Ibex 35 abre al alza con el Brent en 108 dólares y el foco en Oriente Próximo

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes con un avance del 0,25%, hasta situarse en los 17.825,8 puntos, en una jornada nuevamente condicionada por la evolución de los precios energéticos y por la situación en el estrecho de Ormuz.

En la apertura de los mercados europeos, el barril de Brent, referencia en Europa, repuntaba más de un 0,5%, hasta los 108,7 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, se negociaba en torno a los 102 dólares, con un alza del 0,6%.

El precio del gas natural en el mercado holandés TTF, de referencia para Europa, cedía más de un 0,4%, hasta los 45,6 euros por megavatio hora.

Estos niveles contrastan con los registrados al cierre de las Bolsas europeas del pasado jueves, última sesión antes de la festividad del 1 de mayo, cuando el Brent cotizaba por encima de los 114 dólares por barril y el Texas se situaba en los 104 dólares.

La atención de los inversores continúa centrada en Oriente Próximo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la puesta en marcha de una iniciativa “humanitaria” para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico tras el cierre del estrecho de Ormuz, en el contexto de la guerra entre EEUU e Irán.

“Este proceso, el Proyecto Libertad, comienza en la mañana del lunes, hora de Oriente Próximo”, señaló Trump en un mensaje difundido en redes sociales.

El mandatario estadounidense también aseguró que Washington mantiene contactos “muy positivos” con Irán, unas conversaciones que, según afirmó, “podrían traer algo muy positivo para todos”. Trump añadió que todavía queda “mucho por delante” para demostrar la buena voluntad de las partes tras meses de intensos combates.

Se intensifican los contactos entre EEUU e Irán

Las conversaciones entre ambos países parecen haber ganado impulso después de un primer intento de negociaciones directas con mediación de Pakistán. Este domingo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, confirmó que Teherán ha recibido la respuesta estadounidense a su plan de 14 puntos y que las autoridades iraníes ya están estudiando el documento.

La propuesta de Irán contempla poner fin al conflicto en un plazo de 30 días, frente al planteamiento de Washington, que apuesta por un alto el fuego de dos meses. Teherán reclama además garantías de no agresión, la retirada de las fuerzas estadounidenses desplegadas cerca de Irán, el fin del bloqueo naval y la liberación de activos iraníes congelados.

Mientras tanto, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido, UKMTO por sus siglas en inglés, ha advertido este lunes de que el nivel de amenaza para la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz se mantiene en “crítico”, debido a las tensiones entre Estados Unidos e Irán y al bloqueo naval impuesto por la Casa Blanca a Teherán.

En paralelo, la OPEP+, alianza integrada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios, ha acordado este fin de semana elevar su oferta de crudo en 188.000 barriles diarios a partir de junio. La decisión llega tras la inesperada retirada de Emiratos Árabes Unidos del grupo, anunciada esta semana en plena guerra de Irán.

Merlin, Prosegur Cash y Elecnor centran la atención empresarial en España

En el plano corporativo español, Merlin ha firmado la venta o mantiene negociaciones avanzadas para desprenderse de hasta 41.000 metros cuadrados de oficinas en Madrid. Los compradores prevén transformar estos espacios en viviendas, en un contexto marcado por la escasez de alojamiento en la capital.

Por su parte, Prosegur Cash obtuvo un beneficio neto de 26 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 8,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

Elecnor también presentó resultados positivos, con un beneficio neto consolidado de 27,1 millones de euros entre enero y marzo, igualmente un 8,1% superior al registrado un año antes.

Signo mixto en Europa y avances en Asia

En este contexto, las principales Bolsas europeas mostraban un comportamiento mixto en los primeros compases de la sesión. Fráncfort subía un 0,1%, mientras que París cedía algo más de un 0,09% y Londres retrocedía un 0,14%.

En Asia, los mercados se movieron mayoritariamente al alza. El Hang Seng de Hong Kong avanzó un 1,3%, mientras que el Kospi surcoreano se disparó un 5,2%. En China, la Bolsa permaneció cerrada por festivo.

En Estados Unidos, los futuros del Dow Jones anticipaban una apertura ligeramente negativa, mientras que los del Nasdaq apuntaban a ganancias.

Dentro del Ibex 35, los mayores avances en la apertura correspondían a Indra, con una subida del 2,5%; Sabadell, que ganaba un 1,1%; y Solaria, con un repunte del 1%. En el lado contrario, Repsol cedía un 0,5%, Mapfre perdía un 0,24% y CaixaBank retrocedía un 0,23%.

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En el mercado de divisas, el euro recuperaba terreno frente al dólar y se cambiaba a 1,1729 dólares. En deuda, la rentabilidad del bono español a diez años escalaba hasta el 3,51%.