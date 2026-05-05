El Ibex 35 avanza más de un 1% y el petróleo se mantiene sobre los 113 dólares con el foco en Ormuz

El Ibex 35 ha dejado atrás la racha bajista este martes con una revalorización cercana al 1,11%. El selectivo madrileño vivió este lunes su cuarta peor sesión desde que estalló la contienda en Oriente Próximo, con una caída del 2,50% tras una serie de incidentes en el estrecho de Ormuz. Los inversores vuelven a poner el foco en la temporada de resultados este martes. El barril del Brent, la referencia de Europa, se mantiene sobre los 113 dólares aunque amanece con caídas. En paralelo, el barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 1,5%, hasta los 104,8 dólares por barril.

Los valores más beneficiados este lunes son los títulos de Indra (+4,21%), ACS (+3,66%) e IAG (+2,50%). En el lado opuesto, los más rezegados son apenas dos valores, Solaria (-0,45%) y Cellnex (-0,10%). Esta mañana el mercado digiere los resultados del Banco Sabadell, que ganó un 29,1% menos.

En Wall Street, los futuros del S&P 500 se mantienen en verde, mientras que el resto de los parqués en Europa cotizan en positivo. En Asia, las plazas bursátiles de referencia en Japón, China y Corea no cotizaron este martes por festivo en el continente.

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En el mercado de divisas, el euro se mantenía plano respecto del dólar y se cambiaba por 1,1689 'billetes verdes'