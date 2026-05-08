La compañía activa protocolos de seguridad
La Generalitat catalana alerta sobre un ciberataque a Naturgy que expone el DNI, datos bancarios e información personal del 3% de sus clientes
El grupo energético confirma la filtración de datos personales, bancarios y de contratos, pero descarta afectación a contraseñas y operativa
La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya se ha hecho eco de una filtración en Naturgy que compromete los datos personales del 3% de los clientes en España este viernes. Los datos filtrados incluyen datos personales de sus clientes, como datos bancarios, DNI e información relacionado a sus contratos energéticos. No obstante, fuentes de la compañía han aclarado que se trata de un incidente que afectó a uno de sus proveedores la semana pasada y aseguran que el episodio ya ha sido resuelto.
La compañía también ha detectado filtraciones del Código Universal de Punto de Suministro (CUPS), un identificador único utilizado para identificar la instalación de gas natural o electricidad. "No se incluye información relacionada con contraseñas ni credenciales de acceso al Área Cliente de Naturgy", han asegurado desde la empresa.
Cómo contactar si ha sido afectado
No obstante, desde Naturgy han explicado que, tras identificar la filtración, la compañía ha activado protocolos de seguridad para blindar a los sistemas afectados contra el ataque y ha informado a la Asociación Española de Protección de Datos (AEPD) del incidente. La compañía ha habilitado un canal para los consumidores afectados por el ciberataque a través de naturgyclientes@naturgy.com y del número 900 385 425. La empresa también ha trasladado recomendaciones y medidas en materia de seguridad.
La agencia recuerda que, si ha sido uno de los clientes afectados, podría recibir llamadas o mensajes fraudulentos en las próximas semanas. Desde la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya aconsejan mantenerse en alerta y no facilitar datos personales ni bancarios a personas que podrían suplantar la identidad de organismos oficiales.
El grupo energético ha descartado la existencia de una brecha de seguridad en sus sistemas y ha subrayado que la filtración carece de "ningún tipo de afectación sobre la operativa de la compañía". Entre las medidas de seguridad que el grupo ha tomado, destacan la renovación de credenciales, el bloqueo de accesos y las auditorías técnicas de seguridad.
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