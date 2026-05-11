La IA concentra ya el 61% de la inversión global en empresas

La revolución de la Inteligencia Artificial (IA) ha provocado un auténtico terremoto en el panorama de inversión global. Tanto es así que, según un informe elaborado por PwC y South Summit, organización vinculada al IE University, sostiene que seis de cada diez dólares (61%) de inversión global van a proyectos de IA.

Esta es una de las principales conclusiones del informe “El impacto real de la Inteligencia Artificial en el ecosistema emprendedor”, que posiciona también a España como el quinto país europeo en captación de fondos de IA, por detrás de Reino Unido, Alemania, Francia y Suiza.

Como destaca el documento, el avance de la IA en materia de inversión en solo cuatro años es sonrojante. Desde el 30% de volumen de inversión en 2022, la cifra se ha duplicado hasta el 61% en 2025, con España erigiéndose como un destino clave para atraer los fondos vinculados a la IA.

España aún está lejos

Sin embargo, nuestro país se posiciona aún lejos de los líderes europeos en este segmento, y mucho más de los mundiales. Alemania supera los 8.000 millones de euros acumulados en esta tecnología, lo que cuadruplica la inversión acumulada en España, mientras que Reino Unido alcanza los 18.000 millones de euros.

Concretamente, el ecosistema español reúne 392 startups de Inteligencia Artificial y ha captado 1.600 millones de euros de inversión acumulada de 2020 a 2025. La apuesta por la IA resulta también un importante catalizador de reputación para las empresas. Tal y como recoge el estudio, las nuevas empresas innovadoras que integran la IA alcanzan valoraciones un 38% superiores que el de sus homólogas tradicionales.

Alta penetración pero poco profunda

Esta tecnología cuenta ya con una penetración considerable en el ecosistema empresarial. Según el informe, el 88% de las empresas ya utilizan la tecnología en alguna función. Sin embargo, en el verdadero 'core' del negocio, el uso de la IA es todavía una rara avis a nivel general. Esta tecnología es de vital importancia en funciones de apoyo, como IT, RRHH o atención al cliente, pero solo el 22% de los empleados la utilizan de forma activa.

A nivel de continente, Europa ha intensificado en los últimos años su apuesta por la IA, con el objetivo de no quedar rezagada detrás de potencias tecnológicas como EEUU o China. Entre 2020 y 2025, el Viejo Continente aglutinó una inversión total de 21.100 millones de euros, con un volumen anual de 4.900 millones en 2025. En cuanto a los sectores, los más beneficiados en Europa son el sanitario (4.700 millones de euros) y la defensa (4.600), lo que evidencia una tendencia clara a invertir en sectores estratégicos.

La inversión total acelera

Hablando de inversión global en startups, no solo de IA, el continente americano sigue liderando en esta métrica. En 2025, el volumen invertido a nivel global alcanzó los 441.000 millones de dólares, un 26% más que en 2024. Norteamérica, con un avance del 42% en el último año, aglutina más de un 65% de la misma, con 289.300 millones de dólares.

Europa también muestra una evolución positiva, con un aumento del 16% hasta los 64 mil millones de dólares, mientras que Asia registra un descenso del 5%, pasando de 81,9 mil millones en 2024 a 77,7 mil millones en 2025. África (+31%), Latinoamérica (+4%) y Oceanía (+3%) mantienen una tendencia al alza, aunque con menor volumen. En Europa, Reino Unido lidera la inversión total en startups con 23,8 mil millones de dólares, seguido por Francia y Alemania, ambos con 8,1 mil millones de dólares. España se sitúa séptima.

En este contexto, el volumen de inversión en España se ajustó en 2025 un 3%, hasta los 3.108 millones de euros. Al mismo tiempo, el número de operaciones creció un 11%, lo que evidencia un ecosistema activo, si bien el descenso del 14% en el tamaño medio de las rondas apunta a un mercado con más transacciones, pero de importes más moderados.

Futuro prometedor

Lejos de frenarse, las previsiones descuentan que la tendencia de inversión en IA acelere este año. Ya el primer trimestre de 2026 registró un nuevo récord de inversión, apoyado en el auge de megarrondas en operaciones de IA generativa que se cerraron a principios de año y que concentran grandes volúmenes de inversión, como fueron las de OpenAI, Anthropic o Waymo.

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Sin embargo, a medida que comprometen su dinero a proyectos vinculados con IA, los inversores se vuelven cada vez más exigentes. En este entorno, los inversores han reforzado la selectividad y priorizan compañías con modelos de negocio sólidos y rentables, lo que eleva la exigencia en las rondas de financiación y favorece una mayor concentración del capital en un número reducido de operaciones.