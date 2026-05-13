MasOrange entra de lleno en el negocio de la ciberdefensa en España

Orange Cyberdefense y MasOrange han lanzado Orange Cyberdefense España, empresa española que tiene como objetivo convertirse en el socio de referencia en seguridad digital avanzada para empresas, administraciones públicas y clientes particulares del mercado español, según han anunciado este miércoles en Madrid.

La apuesta por el mercado español forma parte de la estrategia 'Trust the Future' del Grupo Orange. La nueva filial española estará integrada en Orange Cyberdefense, que aspira a alcanzar unos ingresos de 2.000 millones de euros en 2030,

La llegada de Orange Cyberdefense España, en alianza estratégica con MasOrange, permitirá a organizaciones públicas y privadas beneficiarse de la experiencia, capacidades tecnológicas y conocimiento operativo de un líder internacional en ciberseguridad.

En este contexto, Orange Cyberdefense España contará, según ha avanzado, "con el mejor talento nacional, la infraestructura más moderna y la tecnología más avanzada".

Orange Cyberdefense, con amplios conocimientos, experiencia y soluciones en protección digital, cuenta con 3.300 profesionales altamente cualificados y formados de forma continua en sus 36 centros de detección de amenazas ubicados en 23 países, y es el primer 'CERT' (Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas) privado en Europa.

Orange Cyberdefense España permitirá combinar la experiencia global de Orange Cyberdefense en servicios gestionados de ciberseguridad con la escala, talento, capilaridad territorial, proximidad al cliente, infraestructura de red y tecnología y capacidades digitales de MasOrange en España, generando una propuesta diferencial para empresas y administraciones públicas.

Además del mercado corporativo y público, las soluciones de Orange Cyberdefense en España alcanzarán también al mercado residencial antes de fin de año.

Equipos en Madrid y Barcelona

Los equipos de Orange Cyberdefense España estarán inicialmente ubicados en Madrid y Barcelona, y la entidad contará con un Centro de Seguridad ('CyberSOC') local para estar cerca de los clientes y garantizar una vigilancia continua y una respuesta rápida a incidentes digitales.

Además, Orange Cyberdefense España prevé inicialmente la contratación de 100 expertos en ciberseguridad con perspectivas de crecimiento y colaborará con otras empresas españolas del ecosistema digital de nuestro país.

El director de operaciones de MasOrange, Germán López, ha destacado que, actualmente, "la ciberseguridad ya no es una cuestión tecnológica, sino un reto de negocio y de continuidad operativa".

"Con Orange Cyberdefense España damos respuesta a esta realidad, poniendo al alcance del mercado español una propuesta única de seguridad digital avanzada, apoyada en la experiencia de un líder europeo y en nuestra capacidad para acompañar a empresas, administraciones y clientes particulares en todo el país", ha añadido López.

Por su parte, el consejero delegado de Orange Cyberdefense, Hugues Foulon, ha indicado que, en un contexto de guerra digital permanente, "la ciberseguridad debe situarse en el corazón de toda estrategia".

"La ciberseguridad ya no es solo un gasto necesario, sino un pilar que transforma las organizaciones y nuestra resiliencia económica. Las amenazas no dejan de intensificarse y, en consecuencia, las empresas españolas necesitan apoyarse en un socio de confianza, líder en su mercado y reconocido por sus 10 años de experiencia. Nuestra entrada en el mercado español también forma parte del desarrollo de nuestro plan estratégico 'Trust the Future', con la ambición de que Orange Cyberdefense alcance los 2.000 millones de euros de ingresos en 2030 y participe activamente en la necesaria soberanía digital europea de nuestras empresas", ha explicado Foulon.

'DynamicSoc', el núcleo de la propuesta en España

La oferta de Orange Cyberdefense en España, se articula en torno a 'DynamicSOC', un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) diseñado para ofrecer una protección moderna, avanzada y escalable, adaptada a las necesidades reales de cada organización independientemente de su tamaño.

Sus principales características son la gestión local, en la que el servicio se administra en las instalaciones del cliente o en un entorno gestionado por Orange, adaptándose así a las necesidades específicas de cada organización.

Además incorpora un modelo 'MDR' (Managed Detection and Response) que proporciona detección avanzada de amenazas y respuesta rápida a incidentes de seguridad. Asimismo cuenta con un enfoque modular que permite añadir o quitar funcionalidades, favoreciendo una evolución progresiva y adaptada a la madurez de la seguridad de la organización. Igualmente ofrece tecnología independiente, compatible con diversas herramientas y tecnologías existentes en la infraestructura del cliente.

Por último, facilita el control y la co-gestión, de manera que la empresa mantiene bajo su supervisión sus herramientas y datos mientras se beneficia del soporte experto de Orange. Esta propuesta permitirá a las organizaciones españolas responder a los principales desafíos derivados del aumento de las amenazas cibernéticas con una protección aumentada gracias a la escala global de las operaciones de Orange Cyberdefense.

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Según un estudio de Statista, un 54% de las empresas españolas ha sido víctima de un ciberataque en los últimos años, lo que convierte a España en uno de los países europeos más afectados por este tipo de amenazas. Se estima que el mercado de ciberseguridad en España alcanzó un valor de 2.300 millones de euros en 2025, con un crecimiento del 10% anual. El sector público puede generar más de 400 millones de euros en licitaciones relacionadas con la ciberseguridad en los próximos años.