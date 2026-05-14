Carmen Herrero: "La vivienda está actuando como un motor de expulsión del talento joven"

Carmen Herrero, doctora en Matemáticas por la Universitat de València y catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alicante, ha puesto el foco sobre el mercado de la vivienda en España, con los precios cada vez más altos, como "motor de expulsión del talento joven" de nuestro país. "España tiene una incapacidad para ofrecer a estas personas un proyecto de vida autónomo y digno".

Herrero ha pronunciado estas palabras en el acto de presentación del 'III Foro Económico y Social del Mediterráneo', organizado por Prensa Ibérica, y que tendrá lugar los próximos 16, 17 y 18 de junio en Barcelona. La catedrática ha presentado una ponencia enfocada en tres fenómenos que afectan de lleno al Mediterráneo: demografía, migración y educación.

En la demografía, Herrero ha puesto el foco sobre el envejecimiento que afecta a las economías grandes del Mediterráneo: España, Grecia e Italia. "Además, la tasa de fecundidad es bajísima en los países europeos, y mucho más alta en la orilla africana", ha destacado Herrero.

El saldo migratorio es también una magnitud reseñable. El pasado año, en España fue positivo en 626.000 personas. "Entraron en España 1.288.000 extranjeros, con una edad media de 33 años. Se nacionalizaron 250.000, y de los casi 50 millones de residentes que tienen España, 10 millones son nacidos en el extranjero", ha subrayado Herrero.

¿Y de dónde vienen? Herrero ha destacado que el mayor mercado emisor en este caso es Latinoamérica, con un 47%. "En su mayoría son mujeres, que trabajan en servicio doméstico, atención a dependencia y hostelería. El gran problema es que trabajan en proporciones muy altas en el mercado informal. Estos trabajos no generan dinero público", ha advertido.

Las personas que llegan a España, en su mayoría, se concentran en Madrid y en el arco Mediterráneo. "El Mediterráneo es el territorio de mayor densidad de población extranjera y de origen migratorio. En Alicante representan el 29%, en Baleares el 28,4% y, en ciudades como Torrevieja, llegan al 45%", ha explicado Herrero.

La situación de los jóvenes en este contexto es especialmente dramática. "Vivimos un invierno demográfico. En los últimos 30 años, España ha perdido tres millones de jóvenes", ha lamentado. Además, la tasa de desempleo juvenil dobla la general, y pocos trabajadores jóvenes desempeñan trabajos relacionados con sus estudios.

Los salarios se han resentido también con el paso de los años. "En la zona Euro, los salarios reales han caído un 3%, pero en España aún más, un 6%, y en Italia un 9,2%", ha puesto de manifiesto Herrero, en contraposición a países como Alemania, en los que han crecido un 24,1%, o Suecia, un 62,5%.

A causa de esta situación, la fuga de talentos persiste a pesar de la recuperación económica tras la pandemia. "Los factores que la impulsan son la imposibilidad de emancipación residencial, la brecha salarial con Europa y la precariedad contractual crónica. Esto impulsa a nuestros mejor formados a irse de España", ha lamentado la ponente.

La diferencia de salarios entre países europeos es también alarmante. "En Suiza, uno de los destinos más cotizados, un ingeniero júnior cobra de media 84.000 euros anuales, mientras que en España son 30.000. Un enfermero en Suiza cobra 49.000 euros, y en España 17.600", ha puesto de manifiesto Herrero.

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Con todo, la catedrática ha explicitado una serie de recomendaciones que contribuirían a paliar la situación del Mediterráneo. "Necesitamos adaptar los sistemas educativos al mercado de trabajo, especialmente la FP. También incentivar la inserción laboral de los jóvenes, más aún los que no tienen formación. También ofrecer oportunidades acordes a su formación a los graduados y con salarios decentes", ha apostillado Herrero, ejemplificando la enormidad del reto que tiene por delante esta región.