Ángel Simón fuerza la salida de José Vicente de los Mozos como consejero delegado de Indra tras pactarlo con el Gobierno

Indra ha activado el proceso para elegir un nuevo consejero delegado ante la próxima salida de José Vicente de los Mozos (São Paulo, 1962). La compañía ha comunicado oficialmente que su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo ha puesto en marcha este lunes la búsqueda de un candidato para relevar al actual primer ejecutivo del grupo, según consta en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La decisión se produce en el marco de los preparativos de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas y ante el “inminente vencimiento” del mandato de De los Mozos, cuya continuidad ha quedado descartada, según recoge la comunicación de información privilegiada remitida por Indra.

Pese al inicio del proceso de sucesión, la compañía ha señalado que José Vicente de los Mozos Obispo continuará desempeñando sus funciones con el objetivo de facilitar la transición hasta la designación de su sustituto.

El anuncio abre una nueva etapa en la cúpula de Indra, participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), apenas unas semanas después del relevo en la presidencia del grupo. Ángel Simón fue nombrado presidente de la compañía el pasado 2 de abril en sustitución de Ángel Escribano, en un movimiento que ya había reordenado el equilibrio interno del consejo de administración.

La compañía prevé celebrar su Junta General Ordinaria de Accionistas en segunda convocatoria el próximo 30 de junio de 2026, fecha clave para completar la nueva etapa de gobernanza. Simón, además, ya ha movido ficha para reforzar la primera línea ejecutiva. El nuevo presidente encargó a Seeliger y Conde, firma de cazatalentos próxima a su entorno, la búsqueda de directivos para la compañía. Además, la semana pasada incorporó a Ciril Rozman, su mano derecha durante casi dos décadas en Agbar, como director de gabinete de presidencia.

1,5 millones de salario

Hasta ahora, De los Mozos mantenía las funciones ejecutivas dentro de la compañía y su mandato vencía el próximo 30 de junio. Su continuidad se daba por segura tras los últimos cambios en la presidencia, especialmente después de que el propio directivo afirmara, durante la presentación de resultados del primer trimestre, que seguiría al frente de Indra si así lo decidían el consejo y la junta general de accionistas.

El directivo vallisoletano cobró 1,512 millones de euros en 2025 y 1,486 millones en 2024, según los registros de la CNMV. La salida de la compañía cotizada le supondrá una compensación de alrededor de 20 millones de euros. Según las fuentes consultadas, Simón habría trasladado al todavía consejero delegado que la decisión procede de Manuel de la Rocha, responsable de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno. Tras esa conversación, De los Mozos habría tratado de contrastar esta versión con personas próximas a la SEPI, aunque no habría recibido respuesta por parte del Ejecutivo.

La situación supone un giro relevante en apenas mes y medio. A finales de febrero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con De los Mozos en Barcelona para transmitirle que los Escribano saldrían próximamente de Indra y que él quedaría como máximo responsable del negocio. Ese relevo se materializó en la madrugada del Jueves Santo, cuando Ángel Escribano presentó su dimisión como presidente de Indra después de varios enfrentamientos con De la Rocha en Moncloa. Su salida y el posterior nombramiento de Simón salieron adelante gracias al voto favorable de Javier Escribano, lo que alimentó las dudas sobre una eventual recuperación del proyecto de fusión entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

De los Mozos, que tenía previsto viajar esta misma semana a Estados Unidos junto al rey Felipe VI, había respaldado inicialmente la integración de EM&E en Indra. Sin embargo, después planteó numerosos reparos a una operación valorada en unos 2.000 millones de euros, especialmente por el conflicto de interés que suponía que los Escribano fueran al mismo tiempo parte compradora y vendedora.

Noticias relacionadas

La familia Escribano controlaba entonces cerca del 14% de Indra, participación que vendió hace unas semanas, y mantiene el 100% de su compañía familiar. Con la apertura del proceso para sustituir a De los Mozos, Indra afronta una nueva fase de tensión interna y reordenación de poder en plena redefinición de su papel estratégico en defensa, tecnología y seguridad.