Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, en el Foro del Noroeste: "Necesitamos mejores conexiones ferroviarias y logísticas"

Impulsar al noroeste español como "espacio estratégico", lejos "de la lógica de la periferia" que tenía hace años, y con la transición ecológica como palanca. Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, situó con esta idea la importancia del II Foro de Prensa Ibérica para impulsar el Noroeste, que, como previa a su celebración este martes en el hotel de la Reconquista de Oviedo, celebró una bienvenida a las autoridades en el gijonés Palacio de la Riega. La regidora se mostró optimista respecto al potencial de la alianza de Asturias, Galicia y Castilla y León, pero alertó también de que esta unión debe poner encima de la mesa sus "debilidades". "Necesitamos mejores conexiones ferroviarias y logísticas", alertó.

Moriyón, como anfitriona de este acto de preludio del evento, defendió una idea de base: la necesidad "de que el Noroeste español piense y actúe con una visión compartida de futuro". A su juicio, el momento actual es propicio para ello porque "los grandes desafíos ya no pueden afrontarse desde perspectivas individualistas o desde competencias territoriales comprimidas". "El Noroeste necesita una agenda que nos interpele a todos, una hoja de ruta que nos identifique", defendió la Alcaldesa.

Una "oportunidad histórica"

El noroeste español, defendió la gijonesa, "tiene ante sí una oportunidad histórica". "Durante buena parte del siglo XX y principios del XXI se ha concebido esta zona del país desde la lógica de la periferia, como si Asturias, Galicia o Castilla y León estuviéramos alejados de los grandes centros de decisión y, por tanto, fuéramos ajenos a la creación de valor y desarrollo", razonó la Alcaldesa de Gijón.

Hoy, afirmó, esa realidad ha cambiado y el Noroeste "ya no se ve como un espacio aislado y dependiente, sino que es cada vez un foco mayor de talento, industria, conocimiento y calidad de vida". "Con los ingredientes necesarios, lo que se concebía como periferia es ahora uno de los grandes espacios estratégicos de España y del sur de Europa", aseguró.

El potencial del Noroeste

Quiso hacer hincapié la alcaldesa en el potencial del Noroeste en el apartado de la energía. Aseguró que las tres comunidades disponen de "recursos energéticos decisivos para la transición ecológica", y también capacidad industrial y universidades y centros tecnológicos para explotar e innovar con esos recursos. Destacó las posibilidades de esta alianza de impulsar sectores en auge como la economía azul y la innovación agroalimentaria. "Y tenemos, además, algo especialmente valioso en el contexto actual: ciudades habitables, cohesionadas y con una enorme calidad de vida", añadió.

Los retos

Sobre las debilidades, Moriyón defendió la importancia de "trazar una estrategia compartida" para "reivindicar necesidades" en conjunto. La lista de peticiones de la forista es larga. Destacó la necesidad de mejorar las conexiones ferroviarias y logísticas, pero también "atraer talento y retener" a personas jóvenes, así como "acelerar la transformación digital". "Creo honestamente que la política debe ser la herramienta y no el problema", reivindicó.

El papel de Gijón: innovación y cultura

En ese sentido, Moriyón defendió la voluntad de que Gijón desempeñe un "papel activo" en la agenda del Noroeste. Aseguró la regidora, del partido Foro Asturias, que la ciudad "ha sido históricamente uno de los grandes motores económicos asturianos" y que "ha sabido reinventarse" para mantener ese papel. "En Gijón hemos entendido que el desarrollo económico del siglo XXI solo puede construirse desde la innovación, el conocimiento y la creatividad", dijo. Destacó el "espacio de referencia" que a su juicio es hoy la ciudad "en su apuessta por una cultura de largo recorrido", y que se reimpulsará cuando culminen las recién iniciadas obras del futuro Centro de Arte Tabacalera.

Por lo demás, Moriyón garantizó la complicidad de la ciudad con el Foro del Noroeste y agradeció la iniciativa de Prensa Ibérica por sacarlo adelante y de LA NUEVA ESPAÑA por ser este año la anfitriona de la edición. A su juicio, el evento es hoy ya "un espacio imprescindible".