Competencia reprocha a Red Eléctrica no haberle avisado antes del apagón sobre los incumplimientos de los generadores

Reparto de culpas. La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, señala a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) por no haber detectado los incumplimientos de los generadores en sus obligaciones de control de tensión antes del apagón del 28 de abril de 2025, mientras que la directora de Energía de la CNMC, Rocío Prieto, afirma que Red Eléctrica debería haberle avisado sobre estos posibles fallos para que los investigara.

Ese es el principal resumen de la comisión de investigación sobre el cero eléctrico peninsular celebrada este lunes en el Congreso de los Diputados. En ella, Corredor ha vuelto a defender que el operador del sistema “no falló” ese día, que en “hasta 300 veces antes” se había operado el sistema eléctrico con un número de grupos de generación programados para controlar tensión equivalente a los del día 28 de abril y que si las empresas que tenían obligaciones de control de tensión hubieran cumplido su cometido “no se hubiera producido el apagón” en la Península Ibérica.

A partir de aquí, la presidenta de la empresa semipública (el Gobierno cuenta con el 20% del capital) ha señalado directamente al regulador, al afirmar que es a este a quien le corresponde “verificar y sancionar los incumplimientos” por parte de los distintos agentes del sistema eléctrico. Sin embargo, acto seguido, Rocío Prieto ha explicado que la supervisión de la CNMC es 'ex post', en función de "casuísticas" que ponen de manifiesto el operador del mercado o el operador del sistema. "El operador del sistema tenía que haber seguido el procedimiento de operación 7.4. y de haber visto el incumplimiento haberlo puesto de manifiesto al regulador", ha agregado, señalando, así, a Red Eléctrica.

"De haberse producido (esa comunicación) hubiésemos abierto expedientes sancionadores, como hemos hecho ahora", ha añadido Prieto. La CNMC ha abierto hasta el momento un total de 66 expedientes sancionadores relacionados con el gran apagón, aunque algunas de esas investigaciones (no ha mencionado Prieto cuántas) hacen referencia a prácticas de días distintos al 28 de abril de 2025. "Cuando abrimos la investigación sobre el apagón, primero vemos las actuaciones sobre ese día, luego abrimos un espacio de tiempo mayor y luego mayor para ver si era un incumplimiento temporal o de varios meses, y entonces abrimos expedientes sancionadores a toda la generación con indicios de incumplimiento en un periodo largo, algunos estaban arrancados el día del apagón y otro no estaban ese día", ha justificado.

Prieto no descarta que vaya a haber nuevas incoaciones --"seguimos analizando hechos y podría ser que como consecuencia de esas investigaciones puedan seguir abriéndose expedientes sancionadores"-- y defiende que la CNMC realiza sus funciones de supervisión y regulación "de forma robusta" tras las críticas de las empresas que le han acusado de repartir culpas.

Regulación atrasada

Precisamente, sobre sus funciones de regulación le ha vuelto a acusar también Corredor de no actualizar a tiempo el procedimiento de control de tensión 7.4, aprobado en julio de 2025, para dar entrada a las renovables y establecer penalizaciones para quien no cumpla sus funciones. "Desde 2020 como mínimo se le advirtió al regulador de que el procedimiento estaba obsoleto”, ha vuelto a asegurar Corredor.

Pero Prieto ha subrayado la complejidad de esa adaptación --"el único procedimiento de operación en el que hemos tardado tanto"-- e incluso ha revelado tener "documentos de 2021 de Red Eléctrica y de Aelec (la patronal de Iberdrola, Endesa y EDP) que ponían en duda la capacidad de las renovables para dar control de tensión de forma continuada", lo que llevó al regulador a decidir hacer proyectos demostrativos para valorar esta posibilidad.

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"Hubo que hacer mucho trabajo por todas las partes para tener una solución operativa. Pero en ningún momento hemos estado parados", ha agregado, tras afirmar que ya hay 7.000 megavatios renovables habilitados para cumplir esta función.