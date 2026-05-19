Sigue en directo la segunda edición del Foro Noroeste

Oviedo reúne este martes a los principales líderes políticos, empresariales y sociales de Asturias, Galicia y Castilla y León en el II Foro del Noroeste, una plataforma de debate, diálogos y propuestas organizado por Prensa Ibérica, que nació el año pasado en Santiago de Compostela. El objetivo: analizar el rumbo de las tres regiones y situar en el centro del debate el despegue que esta macrorregión está experimentando en numerosos ámbitos. Más de 40 personalidades intervendrán a lo largo del día desde el Hotel de La Reconquista.

Sigue aquí en directo todas las mesas, diálogos y ponencias del II del Foro Noroeste.

Javier Moll, Alfredo Canteli y Adrián Barbón abrirán el Foro El II Foro del Noroeste arrancará dentro de 45 minutos. Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo; y Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, serán los encargados de abrir (por este orden) la cita, a las 9.30 horas. Por delante habrá 15 ponencias, diálogos y mesas redondas en las que intervendrán más de 40 personalidades. Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, clausurará el Foro a las 18.45 horas. Puedes consultar el programa completo aquí.