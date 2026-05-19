La ciudad de Oviedo congregó este martes, 19 de mayo, a expertos, empresas, políticos y personalidades para debatir en el II Foro del Noroeste, organizado por Prensa Ibérica. En el encuentro, celebrado en el Hotel de la Reconquista de la capital asturiana, los principales líderes políticos y empresariales del Noroeste aportaron sus reflexiones, ideas y soluciones para dar el vuelco que necesita una región con tanto peso territorial (casi un cuarto de la superficie nacional) como potencial de desarrollo pero necesitada, entre otras cosas, de mejoras de infraestructuras y de una financiación autonómica más justa que tenga en cuenta su extensión y el coste de su envejecimiento demográfico.

Las sesiones de trabajo del foro comenzaron con las intervenciones de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, y Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias. En el evento también participaron los presidentes autonómicos de Galicia, Alfonso Rueda, de Castilla y León, Alfonso Fernández Muñeco, y líderes empresariales del noroeste con clara proyección nacional e internacional.

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