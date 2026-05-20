La Bolsa española abre sin rumbo pese al avance del pacto comercial entre EEUU-UE

La Bolsa española ha iniciado la sesión de este miércoles prácticamente plana, con un descenso del 0,07%, pese al avance registrado en la aplicación del pacto comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. El mercado nacional sigue así la estela negativa de Wall Street, que cerró ayer en rojo presionado por el repunte del rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años, situado en máximos de casi 19 años, mientras el petróleo cotiza estable. El presidente norteamericano, Donald Trump, amenazó de nuevos ataques militares contra Irán si no acepta los términos del acuerdo de paz ofrecido por Estados Unidos.

A la espera de que se conozcan los resultados del gigante estadounidense Nvidia, los inversores también estarán atentos a la publicación de las actas de la Reserva Federal de EEUU por si hubiera pistas sobre futuras decisiones en los tipos de interés.

En los primeros compases de la jornada, el principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, cede 11,5 puntos, hasta los 17.667,2 enteros. En lo que va de año, el selectivo acumula una ganancia del 2,06%. Por su parte, el euro se deprecia un 0,06% frente al dólar y se cambia a 1,159 dólares.

Entre los valores más castigados en la apertura destacan Fluidra, que pierde un 2,25%; Amadeus, con un retroceso del 2,22%; y Cellnex, que baja un 0,46%. En el lado contrario, Solaria lidera las subidas con un avance del 1,50%, tras recuperarse de la caída registrada en la sesión anterior.

Al igual que Madrid, las principales plazas europeas se decantaban por los descensos en los primeros compases de la sesión. Así, en torno a las 9.15 horas, el Ftse100 de Londres cedía un 0,4%, y el parisino CAC 40 caía casi un 0,1%, en tanto que el Dax de Fráncfort perdía un 0,2%.

La apertura del mercado coincide con el acuerdo provisional alcanzado esta madrugada por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo sobre los reglamentos necesarios para aplicar el pacto comercial cerrado con Estados Unidos en julio de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El entendimiento supone un paso adelante en la implementación de las reducciones arancelarias recogidas en la Declaración Conjunta UE-EEUU, aunque el mercado español no ha logrado aprovechar este avance para iniciar la sesión con una tendencia claramente positiva.

En el plano macroeconómico, la inflación interanual del Reino Unido se moderó en abril hasta el 2,8%, medio punto menos que el 3,3% registrado el mes anterior. Se trata de la lectura más baja desde marzo de 2025, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística británica.

En el ámbito empresarial, Audax Renovables ha fijado el precio de la mayor emisión de bonos de su historia, por un importe de 350 millones de euros, con el objetivo de pagar y refinanciar deuda. La operación ha registrado una sobredemanda cercana a tres veces el importe emitido y ha contado con una amplia base de inversores institucionales internacionales.

Por su parte, Cox ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que su consejero delegado, Nacho Moreno, ha sido nombrado consejero ejecutivo por el procedimiento de cooptación. Moreno compatibilizará este nuevo cargo con sus funciones como CEO de la compañía presidida por Enrique Riquelme.

También Grenergy ha anunciado la firma de un contrato de compraventa de energía a largo plazo con Georgia Power para la venta de energía y certificados de energía renovable durante 20 años. El acuerdo está vinculado al proyecto híbrido Beaver Creek, ubicado en Estados Unidos.

Asimismo, Prosegur ha celebrado esta semana en Madrid su convención internacional más relevante desde 2018, con la participación de unos 400 directivos procedentes de los 36 países en los que opera. El encuentro ha servido para presentar a su equipo directivo mundial el plan estratégico de la compañía para el periodo 2026-2029.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1%, hasta los 110,1 dólares por barril, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 102,9 dólares, tras abaratarse un 1,1%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se relajaba hasta el 3,608%.

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Respecto a las divisas, el euro cedía ligeramente en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1596 dólares.