Bruselas mejora las previsiones de crecimiento de España que la guerra en Oriente Medio amenaza con frenar

España sigue siendo la gran economía de la Eurozona que más crece, después de que la Comisión Europea haya vuelto a mejorar su pronóstico para 2026, elevando en una décima su crecimiento del 2,3% del producto interior bruto al 2,4%, que, sin embargo, la guerra en Oriente Medio amenaza con estancar.

El PIB español crecerá este año un 2,4%, frente al 2,3% que Bruselas pronosticó en sus previsiones de invierno. Bruselas prevé un crecimiento "sólido" en 2026, pero también que este "se desacelere gradualmente" debido al impacto del conflicto en Oriente Medio. De hecho, el Ejecutivo comunitario ha corregido también ligeramente, aunque a la baja, el crecimiento en 2027 de un 2% a un 1,9% del PIB.

Ese crecimiento, según la Comisión, estará respaldado por la demanda interna, un aumento de las exportaciones, "un sólido desempeño del mercado laboral" y el crecimiento de la inversión. Bruselas ha apuntado también en sus previsiones al "crecimiento del empleo en un contexto de migración interna sostenida" y "un nivel de endeudamiento de los hogares históricamente bajo" como factores fundamentales, así como "la sólida posición financiera de las empresas no financieras".

Los riesgos

"A pesar del incierto entorno geopolítico y el lastre que suponen los elevados precios de la energía, se prevé que la actividad económica se mantenga relativamente dinámica en 2026", ha apuntado el Ejecutivo comunitario en sus previsiones. Ese entorno geopolítico, sin embargo, podría tener un impacto negativo en la confianza, lastrando la inversión y el consumo privado. También ha apuntado Bruselas al potencial impacto para el turismo del aumento de los costes de los viajes por los precios de la energía.

El estancamiento de la economía podría afectar también al mercado laboral. La Comisión prevé que la tasa de desempleo mantenga su tendencia a la baja "aunque a un ritmo menor que en el pasado". Bruselas ha calculado que esa tasa caerá por encima del 10%, por primera vez desde 2008, y bajará hasta el 9,6% en 2027.

Bruselas ha apuntado a un ligero incremento de la inflación en 2026 como consecuencia del aumento de los precios de la energía, que podría acabar trasladándose a los precios de los alimentos. "Esto se verá agravado por la continua presión inflacionaria sobre los servicios, lo que dará lugar a una sólida evolución de la inflación subyacente en los próximos trimestres y a lo largo de 2027", ha advertido la Comisión, que, sin embargo, prevé que baje hasta el 2,5% el próximo año.

Bruselas prevé también que el déficit público se estabilice en 2026, en un 2,4%, y disminuya hasta el 2% en 2027, por debajo del máximo que prevén las normas presupuestarias europeas. También el ratio de deuda/PIB caerá al 100% en los próximos meses. Aunque todo dependerá del impacto de las medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio en sectores como el transporte o la agricultura.

La Comisión ha apuntado a la reducción del IVA sobre los combustibles, la electricidad y el gas, la rebaja de impuestos especiales o las ayudas para empresas de alto consumo energético, los agricultores o las familias vulnerables. Sin embargo, según los cálculos del Ejecutivo, a pesar de la reducción de los ingresos y el aumento del gasto, "la evolución positiva de los ingresos compensará las diferencias entre los distintos conjuntos de medidas".

Bruselas ha matizado que calcula que el déficit se reducirá hasta el 2% en 2027, bajo la premisa de que se vayan retirando progresivamente las medidas de apoyo por las inundaciones y para compensar el aumento del coste de la energía, volviendo a una política fiscal contractiva. "Junto con los mayores ingresos procedentes de los impuestos directos y las cotizaciones a la seguridad social, estos factores compensarán con creces los aumentos en el gasto en defensa, los pagos de intereses y las pensiones", ha asegurado la Comisión.

Europa en contracción

España es la gran economía de la Eurozona que más crece, muy por encima de Alemania (0,6%), Francia (0,8%), Italia (0,5%) o Países Bajos (1%). Solo Polonia, Lituania, Bulgaria, Malta y Croacia experimentan un mayor crecimiento, mientras que la media de la UE (1.1%) y la zona euro (0.9%) también están muy por debajo.

La economía europea se resiente mucho más que la española por la incertidumbre como consecuencia de la guerra en Oriente Medio. Bruselas prevé una desaceleración con un pronóstico de crecimiento que pasa del 1,5% en 2025 a un 1,1% en 2026, lo que supone una revisión a la baja de 0,3 puntos. Lo mismo ocurre con la eurozona, cuya previsión de crecimiento el Ejecutivo ha revisado a la baja hasta el 0,9 % en 2026 y el 1,2 % en 2027, frente al 1,2 % y el 1,4 % previstos anteriormente.

Según la Comisión, esta desaceleración es consecuencia directa de la guerra en Oriente Medio. Antes del inicio de los bombardeos de Estados Unidos sobre Irán, se prevía que la economía europea siguiera creciendo. Sin embargo, "las perspectivas han cambiado sustancialmente desde el estallido del conflicto", ha reconocido el Ejecutivo comunitario. Una desaceleración vinculada con el repunte de la inflación debido al alza de los precios de la energía y la contracción de la actividad económica.

La incertidumbre, el mayor riesgo

La incertidumbre que rodea el conflicto en Oriente Medio, su duración y el impacto en los mercados de la energía son el mayor riesgo al que se enfrenta la economía europea. Si la guerra continúa y continúan los problemas de suministro como consecuencia del cierre del Estrecho de Ormuz, los precios de la energía se dispararán en los próximos meses. En este escenario, Bruselas reconoce que la economía no se recuperaría en 2027.

Hasta ahora, los problemas de suministro son limitados, pero, de agravarse, especialmente ciertos productos petrolíferos como el queroseno o los fertilizantes, esto tendría "repercusiones en las cadenas de producción mundiales y en la asequibilidad de los alimentos", haría todavía más seria la crisis. La Comisión también ha apuntado a la incertidumbre en el ámbito comercial como factor de preocupación.

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En este sentido, Bruselas ha apuntado a la necesidad de seguir diversificando las relaciones comerciales. Esta misma semana, la UE firmará un acuerdo con México. Por otra parte, el Ejecutivo comunitario ha apuntado a la necesidad de implementar "más rápido" reformas estructurales en sectores como la transición energética o aumentar la inversión en defensa. "Una fuerte inversión pública", ha matizado el Ejecutivo, "podría compensar la debilidad en el sector privado".