emocionaT, el nuevo espacio digital de Unicaja para vivir experiencias que van más allá de la banca
¿Recuerdas un evento que te haya motivado de manera clara? Hay experiencias que no se miden en cifras, sino en recuerdos. Puede haber sido un encuentro con un deportista admirado, una escapada inesperada, una visita exclusiva o la posibilidad de disfrutar de un evento desde un lugar privilegiado. Pues con esa idea nace emocionaT, el nuevo espacio digital de Unicaja que invita a sus clientes a conectar con aquello que les ilusiona a través de promociones, sorteos y ventajas vinculadas al deporte, la cultura y el ocio.
En un momento en el que la relación entre los bancos y sus clientes ya no se limita a las operaciones financieras, Unicaja ha dado un paso más en su estrategia de fidelización con el lanzamiento de emocionaT, una plataforma digital pensada para ofrecer experiencias exclusivas y propuestas de valor que trascienden el día a día bancario.
El nuevo espacio reúne en un único entorno online diferentes promociones, sorteos, descuentos y accesos preferentes a eventos deportivos, culturales y de ocio. La propuesta parte de una idea sencilla: acompañar al cliente no solo en sus decisiones financieras, sino también en aquellos momentos que forman parte de su vida personal, familiar y social.
Porque, al final, lo que emociona a cada persona puede ser muy distinto. Para algunos, será vivir de cerca un partido de su equipo; para otros, descubrir una experiencia cultural, disfrutar de una escapada, acceder a una actividad exclusiva o compartir un plan especial con quienes más importan. emocionaT nace precisamente para abrir esa puerta a nuevas vivencias.
Un espacio para quienes buscan algo más que ventajas
La plataforma incorpora experiencias relacionadas con algunos de los ámbitos en los que Unicaja mantiene una presencia activa a través de patrocinios y colaboraciones. Entre ellos figuran el deporte, la cultura, el ocio y la montaña, con vínculos destacados con entidades y espacios como Unicaja Baloncesto, Málaga CF, Real Madrid o Sierra Nevada, entre otros. A través de estas alianzas, los clientes pueden acceder a propuestas especiales como encuentros con deportistas, viajes, visitas exclusivas, sorteos o entradas para eventos. El catálogo de experiencias se irá renovando de forma periódica, con nuevas acciones y contenidos pensados para mantener vivo el interés de los usuarios.
Más que una simple plataforma de promociones, emocionaT se plantea como un punto de encuentro entre la marca y las pasiones de sus clientes. Un lugar donde descubrir oportunidades vinculadas a aquello que despierta ilusión: el deporte, la música, la cultura, la naturaleza, el entretenimiento o los pequeños grandes planes que rompen la rutina.
La emoción como parte de la experiencia de cliente
El lanzamiento de emocionaT se enmarca en la estrategia de transformación y fidelización de Unicaja, que busca reforzar una relación más cercana, útil y duradera con sus clientes. En este contexto, la entidad financiera avanza hacia un modelo en el que la experiencia de usuario gana peso y en el que los servicios digitales se convierten también en una vía para generar cercanía.
La banca digital ya no es solo un canal para consultar movimientos, hacer transferencias o gestionar productos financieros. Cada vez más, se convierte en un espacio desde el que acceder a nuevos servicios, ventajas y contenidos personalizados. Con emocionaT, Unicaja incorpora ese componente emocional a su ecosistema digital, vinculando la tecnología con experiencias reales.
La iniciativa forma parte del Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja, centrado en fortalecer la experiencia de cliente y consolidar un modelo de relación más próximo. Al mismo tiempo, la entidad continúa desarrollando nuevas capacidades tecnológicas orientadas a mejorar la funcionalidad, la seguridad y la facilidad de uso de su banca online.
Una invitación a vivir lo que emociona
El nombre de la plataforma resume su propósito: emocionar. Pero también invitar al usuario a participar, descubrir y dejarse sorprender. emocionaT apela a esa parte de la vida que no siempre cabe en una cuenta bancaria, pero que muchas veces da sentido a lo que hacemos: los planes compartidos, las aficiones, los recuerdos y las experiencias que permanecen.
Con esta nueva propuesta, Unicaja amplía su relación con los clientes y refuerza su papel como entidad cercana a los territorios, clubes, eventos y actividades con los que mantiene vínculos. Una manera de convertir la fidelización en algo más tangible, más cotidiano y más conectado con las emociones.
Porque hay servicios que facilitan la vida. Y hay experiencias que la hacen más memorable. emocionaT nace con la vocación de estar en ese segundo territorio: el de las cosas que ilusionan, sorprenden y se recuerdan.
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