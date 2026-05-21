emocionaT, el nuevo espacio digital de Unicaja para vivir experiencias que van más allá de la banca

En un momento en el que la relación entre los bancos y sus clientes ya no se limita a las operaciones financieras, Unicaja ha dado un paso más en su estrategia de fidelización con el lanzamiento de emocionaT, una plataforma digital pensada para ofrecer experiencias exclusivas y propuestas de valor que trascienden el día a día bancario.

El nuevo espacio reúne en un único entorno online diferentes promociones, sorteos, descuentos y accesos preferentes a eventos deportivos, culturales y de ocio. La propuesta parte de una idea sencilla: acompañar al cliente no solo en sus decisiones financieras, sino también en aquellos momentos que forman parte de su vida personal, familiar y social.

Porque, al final, lo que emociona a cada persona puede ser muy distinto. Para algunos, será vivir de cerca un partido de su equipo; para otros, descubrir una experiencia cultural, disfrutar de una escapada, acceder a una actividad exclusiva o compartir un plan especial con quienes más importan. emocionaT nace precisamente para abrir esa puerta a nuevas vivencias.

Un espacio para quienes buscan algo más que ventajas

La plataforma incorpora experiencias relacionadas con algunos de los ámbitos en los que Unicaja mantiene una presencia activa a través de patrocinios y colaboraciones. Entre ellos figuran el deporte, la cultura, el ocio y la montaña, con vínculos destacados con entidades y espacios como Unicaja Baloncesto, Málaga CF, Real Madrid o Sierra Nevada, entre otros. A través de estas alianzas, los clientes pueden acceder a propuestas especiales como encuentros con deportistas, viajes, visitas exclusivas, sorteos o entradas para eventos. El catálogo de experiencias se irá renovando de forma periódica, con nuevas acciones y contenidos pensados para mantener vivo el interés de los usuarios.

Más que una simple plataforma de promociones, emocionaT se plantea como un punto de encuentro entre la marca y las pasiones de sus clientes. Un lugar donde descubrir oportunidades vinculadas a aquello que despierta ilusión: el deporte, la música, la cultura, la naturaleza, el entretenimiento o los pequeños grandes planes que rompen la rutina.

La emoción como parte de la experiencia de cliente

El lanzamiento de emocionaT se enmarca en la estrategia de transformación y fidelización de Unicaja, que busca reforzar una relación más cercana, útil y duradera con sus clientes. En este contexto, la entidad financiera avanza hacia un modelo en el que la experiencia de usuario gana peso y en el que los servicios digitales se convierten también en una vía para generar cercanía.

Tarjeta Málaga CF / Cedida

La banca digital ya no es solo un canal para consultar movimientos, hacer transferencias o gestionar productos financieros. Cada vez más, se convierte en un espacio desde el que acceder a nuevos servicios, ventajas y contenidos personalizados. Con emocionaT, Unicaja incorpora ese componente emocional a su ecosistema digital, vinculando la tecnología con experiencias reales.

La iniciativa forma parte del Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja, centrado en fortalecer la experiencia de cliente y consolidar un modelo de relación más próximo. Al mismo tiempo, la entidad continúa desarrollando nuevas capacidades tecnológicas orientadas a mejorar la funcionalidad, la seguridad y la facilidad de uso de su banca online.

Una invitación a vivir lo que emociona

El nombre de la plataforma resume su propósito: emocionar. Pero también invitar al usuario a participar, descubrir y dejarse sorprender. emocionaT apela a esa parte de la vida que no siempre cabe en una cuenta bancaria, pero que muchas veces da sentido a lo que hacemos: los planes compartidos, las aficiones, los recuerdos y las experiencias que permanecen.

Con esta nueva propuesta, Unicaja amplía su relación con los clientes y refuerza su papel como entidad cercana a los territorios, clubes, eventos y actividades con los que mantiene vínculos. Una manera de convertir la fidelización en algo más tangible, más cotidiano y más conectado con las emociones.