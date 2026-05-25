Amper compra los activos del hyperloop español Zeleros tras entrar en concurso de acreedores

Amper ha adquirido los activos y capacidades tecnológicas de Zeleros, compañía valenciana especializada en electrificación avanzada, almacenamiento energético y sistemas electromagnéticos de alta potencia e impulsora del Hyperloop -sistema de transporte de alta velocidad para pasajeros y mercancías que puede alcanzar los 1.200 kilómetros por hora- en España. Con esta operación, el grupo refuerza su posicionamiento en el mercado de defensa y seguridad, especialmente en ámbitos como la resiliencia energética, los sistemas embarcados y las tecnologías de uso dual.

La adquisición se ha cerrado por un importe total aproximado de un millón de euros, en el marco del concurso de acreedores voluntario de Zeleros. La oferta presentada por Amper contó con el informe favorable del administrador concursal y con el respaldo de los trabajadores que integran la unidad productiva. La operación incluye la incorporación de 18 profesionales altamente cualificados, que serán dirigidos por el actual consejero delegado de Zeleros, David Pistoni, en línea con la estrategia de crecimiento inorgánico de Amper.

Esta integración permite a la compañía sumar capacidades de ingeniería, desarrollo tecnológico e integración en áreas estratégicas como el almacenamiento energético, las baterías de alta potencia, los trenes de potencia eléctricos, la electrónica de potencia y la monitorización inteligente de activos. De este modo, Amper fortalece su propuesta de valor en tecnologías de uso dual aplicadas a infraestructuras y plataformas críticas.

Entre las capacidades incorporadas destacan las tecnologías orientadas al diseño y fabricación de sistemas avanzados de baterías para aplicaciones auxiliares, propulsivas y de alta potencia, así como soluciones vinculadas a la movilidad avanzada, la electrificación de plataformas y los sistemas energéticos aplicados a entornos navales, de transporte y defensa.

La operación refuerza especialmente las capacidades de Amper en el ámbito de la gestión y almacenamiento de energía, mediante tecnologías asociadas al diseño, integración y monitorización de sistemas energéticos avanzados. Estas incluyen plataformas inteligentes de supervisión remota de activos y soluciones avanzadas de gestión de baterías.

Asimismo, Amper incorpora capacidades tecnológicas relacionadas con sistemas electromagnéticos de alta potencia y motores lineales avanzados, ámbitos en los que Zeleros ha desarrollado actividades de investigación, diseño y validación tecnológica asociadas a plataformas de lanzamiento electromagnético en entornos navales militares y a sistemas avanzados de propulsión eléctrica.

El plan de I+D de Zeleros contempla también desarrollos en baterías de alta potencia, plataformas de electrificación avanzada, sistemas propietarios de gestión de baterías —BMS—, soluciones de monitorización remota y tecnologías orientadas a aplicaciones duales en movilidad avanzada y defensa.

El consejero delegado de Amper, Enrique López, ha señalado que “con esta incorporación, la compañía continúa reforzando sus capacidades industriales y tecnológicas de uso dual, que contribuyan a la autonomía estratégica de España tanto en el ámbito de la Defensa y Seguridad Nacional como en el de la Independencia Energética”.

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Por su parte, el consejero delegado de Zeleros, David Pistoni, ha afirmado que “estamos muy contentos de entrar a formar parte del Grupo Amper para fortalecer sus capacidades en los mercados en los que opera, en los que esperamos aportar mucho valor en los próximos años fruto de todos los activos generados durante estos años”. Para esta adquisición, Amper ha contado con el asesoramiento legal de Cuatrecasas.