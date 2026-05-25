Royal Air Maroc suspende su ruta Málaga-Tánger por el aumento del precio del queroseno

El aumento del precio del queroseno continúa afectando a las conexiones aéreas. La última ruta afectada ha sido la que une Tánger y Málaga. Así lo ha comunicado la aerolínea marroquí Royal Air Maroc, que ha anunciado la paralización temporal de 12 rutas a distintos destinos africanos y europeos.

En España, la aerolínea marroquí también ha suspendido la ruta que conecta la ciudad marroquí con Barcelona. La decisión forma parte de un ajuste temporal de la red de vuelos de Royal Air Maroc.

Málaga pierde temporalmente su conexión con Tánger

La suspensión de la ruta Tánger-Málaga se enmarca en una revisión más amplia de la programación de Royal Air Maroc, que también afecta a vuelos desde su centro de operaciones en Casablanca hacia Kinshasa, Brazzaville, Yaundé y Libreville.

Además, la aerolínea ha suspendido conexiones desde Marrakech con varios destinos europeos, entre ellos Lyon, Marsella, Burdeos y Bruselas.

Desde Royal Air Maroc han indicado que estas suspensiones son provisionales y que se revisarán en función de la evolución de los precios del combustible y de la demanda del mercado, según informa 'Africanews'.

La compañía también ha apuntado a una desaceleración de la demanda en determinadas rutas internacionales, lo que le ha llevado a ajustar temporalmente su red de vuelos.

E indican que "revisarán la situación en función de cómo evolucionen los costes y la demanda en las rutas afectadas".

Compañías que no subirán el precio de sus vuelos

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel continúa su recrudecida escalada bélica, con consecuencias directas en el resto del mundo. Un conflicto que se ha dejado notar durante semanas en el precio de la gasolina y en su fuerte impacto en el sector aéreo europeo.

Este conflicto ya ha obligado a varias aerolíneas a cancelar rutas. Además, algunas compañías que operan en Málaga, como Ryanair y Volotea, han anunciado que subirán el precio del billete, incluso aunque ya esté comprado, para adaptarlo al coste del combustible en el mercado.

Pero, Vueling y easyJet han anunciado que no subirán sus tarifas ni aplicarán recargos adicionales, aunque aumente el coste del combustible: "No aplicaremos recargos adicionales, aunque suba el coste del combustible", indican.