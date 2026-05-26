Jonathan Andic abandona temporalmente la vicepresidencia en Mango para centrarse en el proceso judicial

Jonathan Andic da un paso al lado en Mango. El hijo del fundador de Mango, a través de una misiva, ha anunciado este martes que pausará temporalmente sus funciones en el grupo para atender su estrategia de defensa. No obstante, Andic ha reiterado que conservará sus responsabilidades en los "proyectos familiares, empresariales y sociales". El director ejecutivo de Mango, Toni Ruiz, ha trasladado su "máximo respeto y comprensión" por su decisión, en una comunicación interna. “Me gustaría transmitiros que los miembros del Consejo de Administración de Mango han suscrito de forma unánime estas palabras y se unen a la familia Andic en su apoyo a Jonathan", escribió.

El hijo del empresario fallecido hace año y medio asegura escribir esta carta "desde el dolor, la impotencia y la frustración" de encontrarse, dice, "ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad". "Hace unos diecisete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorososas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano", introduce el mismo. "A este duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona", prosigue.

Se refie a haber sido detenido, hace justo una semana, acusado del homicidio de su padre. En su auto, la jueza que aprobó la detención se refería, entre otras cosas, a la mala relación que tenían padre e hijo. Después de años de silencio (los roces habrían empezado cuando, hace diez años, Isak Andic apartó a Jonathan Andic de la dirección general de Mango), el susodicho reconoce haber pasado "momentos dificiles y complejos". Nada, dice, que no ocurra en todas las familias.

"Quiero expresar con el corazón, que he querido y quiero profundamente a los míos, y de una forma muy especial a mi padre. Vivimos juntos muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño", se explaya Andic hijo. "Como sucede en tantas familias, también hemos tenido momentos difiíciles y complejos, que superamos con gran esfuerzo, generosidad y ayuda. El amor, el respeto y el vínculo que siempre hemos sentido, forman parte del ADN de nuestra familia como saben aquellos que nos conocen bien", agrega.

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A continuación, lamenta un "relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada" que considera que ha generado una "percepción de culpabilidad ajena a la realidad". En este sentido, Jonathan Andic reconoce que desmontar esta visión "exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa". De ahí que haya decidido apartarse del puesto que ocupaba en el consejo de administración de Mango, el de vicepresidente. Lo hace, según indica en esta carta, con "tristeza" pero como única opción viable, viene a decir, para tener el tiempo suficiente como para preparar su defensa.