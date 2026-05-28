Telefónica reafirma su apuesta por la defensa

"No se nos ha visualizado del todo en el ámbito de la defensa". Son palabras de Jesús Abraham Fernández, director de Innovación y desarrollo de la división de Defensa de Telefónica, que respondía así a la pregunta del director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, sobre el reciente cambio de denominación del área que el directivo lidera: Telefónica Ingeniería de Seguridad se ha transmutado esta misma semana en Telefónica Defensa y Seguridad. "El cambio operativo es mínimo", ha admitido Abraham, que ha explicado que el 'rebranding' responde a un intento de visualizar mejor el trabajo de la compañía en un sector al alza.

El directivo ha repasado las enormes posibilidades militares y civiles que existen en el mundo de las telecomunicaciones. "La tecnología dual responde a una vocación de servicio", ha afirmado. Abraham ha enumerado algunas aplicaciones militares que proceden del campo de las telecomunicaciones y ha citado la Operación Telaraña, que llevó a cabo el ejército ucraniano en territorio ruso el pasado mes de junio. También ha citado el despliegue de los drones Magura V5 en el mar Negro, que explican que en esas aguas prácticamente no ha habido combates a pesar del prolongado conflicto armado que comenzó en 2022 con la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

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A preguntas de Sáez, el directivo de Telefónica ha querido destacar la apuesta de la multinacional por el Centro de Ciberdefensa 5G, en el que colabora con un buen número de 'start-ups' nacionales. Abraham ha sido uno de los ponentes del II Foro Prensa Ibérica para la paz y la seguridad en Europa, un encuentro organizado por EL PERIÓDICO, Prensa Ibérica y Activos que aborda las oportunidades de la industria de la seguridad en el actual contexto europeo y el papel que puede desempeñar Catalunya en el desarrollo de este sector como motor económico. El encuentro ha estado patrocinado por Aeros, el Ayuntamiento de Barcelona, EM&E, la Generalitat de Catalunya, Indra, Oesía, Sateliot y TRC.