El IVA de la factura de la luz y el gas sube del 10% al 21% este lunes tras abaratarse los precios

Este lunes el IVA que aplica al recibo de la luz y del gas volverá a subir al 21% desde el 10% en el que estaba instalado desde mediados de marzo, cuando el Ejecutivo aprobó diversas medidas para contener la escalada de precios de la energía derivada de la guerra de Irán; mientras que el impuesto especial de la electricidad volverá al 5,11% frente al 0,5% de las últimas semanas. La razón es que los precios de luz y gas se han mantenido por debajo de los niveles previstos por el Gobierno, de forma que el Ejecutivo adelanta un mes la retirada de esas rebajas, que estaban planteadas inicialmente hasta el 30 de junio.

En el real decreto-ley de respuesta a la crisis en Oriente Medio, el Gobierno había establecido una cláusula de desactivación de las medidas que fijaba que, si el IPC de carburantes, electricidad y gas en abril se situaba un 15% por encima del IPC de esos componentes en abril de 2025, las medidas fiscales seguirían en vigor. En caso contrario, se desactivarían. Y eso es lo que ha sucedido porque la electricidad y el gas natural mantuvieron tasas interanuales negativas en abril, con un descenso del -4,3% en el caso de la primera y del -9,6%, en el segundo.

No obstante, se mantiene la suspensión del impuesto del 7% sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica hasta el 30 de junio. Este impuesto grava a los generadores de electricidad, pero estos lo trasladan a sus ofertas, de forma que el precio mayorista se encarece.

Según los cálculos de la comparadora de ofertas de electricidad, Selectra, la retirada de estas rebajas supondrán un encarecimiento de 8 euros en la próxima factura de la luz para un consumidor del mercado libre -que tiene un precio fijo del término de energía- pasando de un coste de 56,32 euros a 64,78 a final de mes. En el caso de los consumidores del mercado regulado, el regreso de los impuestos supondrá un alza de alrededor de 2 euros (de 49,42 euros a 51,54 euros).

Los carburantes mantienen la rebaja

Se mantienen, eso sí, las rebajas fiscales sobre los carburantes, al menos hasta el 30 de junio. En concreto, el IVA de los carburantes está actualmente fijado en el 10%, mientras que el impuesto especial sobre hidrocarburos se mantiene en el mínimo permitido por la Comisión Europea (0,359 euros por litro en gasolina, frente a los 0,473 euros por litro previos, y 0,330 euros por litro en el caso del diésel, frente a los 0,379 euros anteriores a estas medidas).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), encargada de supervisar que la red de más de 10.500 estaciones de servicio peninsulares han trasladado de forma generalizada esta rebaja, ha concluido que la mayoría de estaciones de servicio ha cumplido, aunque ha detectado anomalías en algunas gasolineras, según un informe publicado por el organismo el viernes pasado.

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También continuarán en vigor las ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico, que suponen una rebaja de la factura de la luz del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos.