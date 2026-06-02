Matriz de Google
Alphabet venderá 80.000 millones de dólares en acciones para invertir en desarrollo de IA
La empresa indicó que ha acordado vender 10.000 millones de dólares en acciones a la firma de inversión Berkshire Hathaway, que en noviembre anunció una inversión de 4.300 millones en la tecnológica
EFE
El gigante tecnológico Alphabet, matriz de Google y Youtube, anunció este lunes que planea vender acciones por un valor de 80.000 millones de dólares con el objetivo de financiar su infraestructura informática de inteligencia artificial (IA) y satisfacer así la alta demanda de esta tecnología.
"La IA está impulsando una fase de expansión para Alphabet. La empresa está experimentando una fuerte demanda de sus soluciones y servicios de inteligencia artificial por parte de empresas y consumidores, a niveles que superan la oferta disponible de la compañía", explicó la tecnológica en un comunicado.
La empresa indicó que ha acordado vender 10.000 millones de dólares en acciones a la firma de inversión Berkshire Hathaway, que en noviembre anunció una inversión de 4.300 millones en la tecnológica.
Además de esta venta, planea realizar ofertas públicas por 30.000 millones de dólares, entre las que se incluyen 15.000 millones en "acciones depositarias que representan títulos preferentes convertibles obligatorios" y otros 15.000 en acciones ordinarias de Clase A y de capital de clase C.
Mientras, los 40.000 millones de dólares restantes derivarán de un programa de oferta pública de acciones de clase A y C que prevé empezar en el tercer trimestre de 2026.
El pasado abril, tras desglosar sus resultados trimestrales, la empresa informó de que espera que sus gastos de capital en 2026 se sitúen entre los 180.000 y 190.000 millones de dólares, y pronosticó que en 2027 estos se incrementen de manera significativa.
Por ello, esta oferta de acciones "forma parte del plan para financiar" sus inversiones "de manera equilibrada, manteniendo al mismo tiempo un balance sólido", indicó en el comunicado divulgado hoy.
Asimismo, apostilló que las inversiones previstas por Alphabet en materia de IA respaldarán el impulso de su negocio, y recordó que los ingresos de su plataforma en la nube, Google Cloud, crecieron un 63 % interanual en el primer trimestre de 2026.
Recalcó además que Google cuenta actualmente con más de 8,5 millones de desarrolladores que crean "nuevas experiencias" con sus modelos de IA, y que sus APIs procesan 19.000 millones de tokens por minuto.
En los primeros tres meses del año, Alphabet ganó 62.578 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 81 % más interanual, y su facturación ascendió un 21 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y se situó en 109.896 millones de dólares.
Esta subida en la facturación estuvo impulsada por el buen comportamiento de su negocio publicitario y el fuerte crecimiento de su división en la nube, según la nota.
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