España y México se marcan como objetivo duplicar su comercio bilateral antes de 2030

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha planteado al secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, el objetivo “ambicioso” de duplicar el comercio bilateral entre ambos países antes de 2030. La propuesta se produjo durante una rueda de prensa conjunta celebrada en México, en el marco del viaje institucional del ministro español para reforzar las relaciones económicas y empresariales entre ambas economías.

“Si no nos marcamos este tipo de ambiciones, que después tendremos que concretar y aterrizar en los próximos meses, difícilmente conseguiremos avanzar”, ha señalado Cuerpo durante su intervención. El titular de Economía considera que el actual contexto internacional obliga a reforzar alianzas estratégicas entre países con relaciones económicas estables y marcos regulatorios previsibles.

La propuesta española eleva incluso las expectativas planteadas inicialmente por el Gobierno mexicano. Mientras Marcelo Ebrard había defendido como meta incrementar en un 50% los flujos de inversión entre ambos países, Carlos Cuerpo apostó por un objetivo todavía más ambicioso: duplicar tanto el comercio como la inversión bilateral en el horizonte de 2030.

“Dice Carlos: ‘¿Podemos duplicar el comercio y la inversión entre España y México de aquí a 2030?’. Bueno, te acepto el reto. Es mucho trabajo, pero lo hacemos”, respondió el secretario de Economía mexicano durante la comparecencia conjunta. Actualmente, España y México mantienen una relación económica consolidada, especialmente en ámbitos como las infraestructuras, la banca, la energía y las telecomunicaciones. Según destacó el ministro español, la inversión bilateral entre ambos países ronda actualmente los 100.000 millones de euros, una cifra que ambos gobiernos consideran susceptible de seguir creciendo en los próximos años.

Una hoja de ruta para reforzar la inversión

Carlos Cuerpo ha subrayado que el objetivo no pasa únicamente por aumentar las cifras de comercio exterior, sino también por construir un marco de cooperación estable que permita a las empresas operar con mayor previsibilidad. Para ello, ambos gobiernos trabajarán en los próximos meses en una hoja de ruta conjunta con objetivos concretos y medidas específicas para facilitar la actividad empresarial.

“Queremos establecer una visión de medio y largo plazo que dé un horizonte predecible a las empresas”, ha explicado el ministro. El trabajo se centrará tanto en identificar nuevas oportunidades de inversión como en resolver los posibles obstáculos administrativos o regulatorios que afrontan las compañías españolas y mexicanas en sus respectivos mercados. “Ahora nos corresponde a nosotros lidiar con el día a día de la inversión española en México y de la inversión mexicana en España, identificar los cuellos de botella que puedan enfrentar nuestras empresas y resolverlos”, ha remarcado Cuerpo.

En este contexto, ambos responsables económicos han defendido la necesidad de fortalecer el multilateralismo y preservar un sistema de comercio internacional basado en reglas previsibles, especialmente en un escenario marcado por las tensiones geopolíticas, el auge del proteccionismo y la fragmentación económica global.

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El viaje del ministro de Economía se produce además en un momento de creciente interés por fortalecer las relaciones económicas entre Europa y América Latina. Desde el Ejecutivo español consideran que México puede desempeñar un papel estratégico tanto por el tamaño de su mercado como por su posición geográfica y sus vínculos comerciales con Estados Unidos y América Latina. Por su parte, el Gobierno mexicano ve en España una puerta de entrada relevante al mercado europeo y un aliado clave en sectores vinculados a la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital.