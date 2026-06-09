Málaga queda fuera de la sede estatal de investigación de accidentes de transporte

Málaga no será la sede física de la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, conocida como AITAT. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes que el organismo tenga su sede principal en Córdoba, después de valorar las dos candidaturas recibidas: la del Ayuntamiento de Málaga y la del Ayuntamiento cordobés.

La decisión deja fuera a Málaga de un proceso de desconcentración de sedes que, según el Gobierno, se ha desarrollado mediante un procedimiento “objetivo y competitivo”. La propuesta final se ha adoptado a partir del análisis realizado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y de la valoración de la Comisión Consultiva.

La llegada efectiva de la AITAT a Córdoba, sin embargo, no será inmediata. El acuerdo aprobado concede al Ayuntamiento cordobés un plazo de un año para proponer un inmueble “adecuado” en el que instalar la autoridad administrativa. Hasta que ese espacio esté disponible, el organismo permanecerá provisionalmente en Madrid.

Según detalla el Ejecutivo, el edificio que proponga Córdoba deberá ajustarse al “carácter institucional” de la Autoridad y permitir una reducción de costes para su puesta en funcionamiento. En caso de que transcurra el plazo de un año sin que se alcance una opción consensuada, el Gobierno advierte de que podrá iniciarse de nuevo el procedimiento de desconcentración de sedes.

Qué es la AITAT

La AITAT fue creada por la Ley 2/2024 como un organismo único para reforzar la independencia de las investigaciones técnicas de accidentes e incidentes en tres ámbitos del transporte: ferroviario, marítimo y aviación civil.

Hasta ahora, esas funciones estaban repartidas entre tres comisiones de investigación, una por cada modo de transporte, adscritas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La nueva autoridad asumirá esas competencias bajo una estructura común e independiente.

La sede principal en Córdoba incluirá, según el acuerdo del Consejo de Ministros, el Consejo de la Autoridad, la Secretaría General y la Unidad de asistencia familiar.