Los hombres cobran el triple en horas extra que las mujeres

El actual 'boom' del empleo en España no se está traduciendo en una reducción significativa de las brechas laborales entre hombres y mujeres. Ellas siguen estando más formadas, pero copando los sectores peor pagados, cobrando menos pluses y de menor cuantía y con más contratos a tiempo parcial, lo que se traduce en menos nómina a final de mes. Así lo constata un informe publicado este miércoles por el sindicato CCOO, en el que tasa en un 20,6% la diferencia entre el salario medio de hombres y mujeres en España. Sus datos señalan que un tercio de esa diferencia directamente obedece a prejuicios u otros motivos no objetivos.

"Cerrar la brecha en jornada laboral y abordar la discriminación son necesarias y transversales a todos los sectores actividad. Actuar sobre los complementos salariales es clave, así como mejorar la inserción sectorial de las mujeres", afirma el sindicato en su informe. Uno de esos componentes donde la brecha es más sonada son la horas extra. Los hombres cobran tres veces más dinero vía alargamientos de jornada que las mujeres, lo que se explica, entre otros, porque ellas asumen una carga mayor a la hora de cuidar a hijos o familiares dependientes.

Lo constataba hace poco una sentencia pionera en materia de reducción de jornada por cuidado de hijos e incapacidades temporales. Según datos de la Seguridad Social, nueve de cada 10 reducciones de jornada de ese tipo las cogen mujeres. "Las mujeres no somos dueñas de nuestro tiempo", ha sentenciado la secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal, en rueda de prensa.

Desde el sindicato exigen al Gobierno que mueva ficha y promueva nuevas reformas para seguir reduciendo la brecha salarial. "Se ha agotado el margen del impacto producido por el salario mínimo interprofesional (SMI) para reducir la brecha salarial. Cabe la posibilidad de que esta haya aumentado después de muchos años en los que este dato iba disminuyendo", ha afirmado Vidal.

Esperando el nuevo registro de jornada

Las horas extra son un claro foco de desigualdad retributiva entre hombres y mujeres, si bien su peso es escaso en el conjunto de la nómina. Según los números de CCOO, una nómina media en España asciende a 2.219 euros brutos al mes, en el caso de un hombre. De estos, 13 euros obedecen al pago de horas extra. Para las mujeres, de una nómina media de 1.848 euros, las horas extra son cuatro euros mensuales. Los datos están extraídos de la Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial del INE, referentes al año 2022. El bajo importe de esas horas extra, entre otros, hace sospechar a la central que no todas las horas adicionales se acaban pagando tal como establecería la ley.

Noticias relacionadas

El Ministerio de Trabajo hace tiempo que sostiene que la actual normativa de registro de jornada, que obliga a las compañías a llevar un conteo minucioso y riguroso del número de horas que faenan sus empleados, no garantiza el correcto cumplimiento de sus objetivos. Es por ello que hace meses, concretamente el septiembre pasado, tras fracasar la ley de reducción de la jornada, anunció una reforma del registro horario que todavía no ha visto la luz. Los sindicatos, que ambicionan también ese cambio normativo para garantizar un mayor control de los excesos horarios, comienzan a impacientarse al respecto y públicamente ya han criticado la demora del Gobierno -que está internamente dividido al respecto-.