Bolsa de Madrid
El Ibex 35 abre al alza y supera los 18.200 puntos
El selectivo español crece un 0,44% en los primeros compases de la jornada
EP
El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este miércoles con un ascenso del 0,44%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a superar los 18.200 puntos, hasta situarse, en concreto, en 18.255,2 enteros.
Pese a una nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, con ataques cruzados entre ambas partes, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 0,1%, hasta los 91,4 dólares por barril, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 88,1 dólares, tras abaratarse un 0,2%.
En este contexto, los mayores descensos dentro del Ibex 35 se los anotaban Acciona (-0,58%), Acciona Energía (-0,55%), ArcelorMittal (-0,07%) y Acerinox, que se dejaba un 0,06%. En el extremo opuesto, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Indra (+1,5%), Rovi (+1,3%) y Grifols (+1,1%).
Al igual que Madrid, las principales plazas europeas se decantaban por los ascensos en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres se mantenía en tablas, en tanto que el parisino CAC 40 ganaba un 0,1% y el Dax de Fráncfort subía un 0,2%.
En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años bajaba hasta el 3,488%.
Respecto a las divisas, el euro avanzaba ligeramente en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,553 dólares.
- El pueblo blanco de Málaga que celebra esta semana su Feria de San Antonio con actuaciones en directo, juegos populares y romería: horarios, fecha y toda la programación
- Horario y dónde ver por televisión el decisivo Málaga CF - UD Las Palmas por la final del play off de ascenso
- La pedanía malagueña de solo 300 habitantes que celebra este domingo su Día del Pan Cateto con degustaciones, música en directo y paella a un euro: horario, programación y ubicación
- El centro comercial McArthurGlen Málaga abre el verano 2026: horario de apertura extendido, más zonas de sombra, un Dog's Fest y Mundial de Fútbol
- El parque de agua gratuito de Málaga que ha adelantado su apertura por el calor y la petición de las familias: ya se pueden disfrutar sus 1.500 metros de juegos acuáticos infantiles
- Nuevo centro ciudadano en Carretera de Cádiz: el Ayuntamiento de Málaga lo aprueba esta semana
- Nerea Galindo, primera dama legionaria de Alameda: «A más de uno que no quiere estudiar, que se meta al ejército, les va a gustar muchísimo»
- El chiringuito de Málaga que empezó hace 60 años con una carpa de circo y ahora es un símbolo de la cocina mediterránea: tiene el mejor pescaíto frito, paella y espetos