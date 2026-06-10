Persán pulveriza récords: factura 1.227 millones en 2025 y refuerza su liderazgo europeo impulsado por la integración de Mibelle

El crecimiento de Persán en los últimos años sigue imparable. El grupo multinacional sevillano, referente europeo en los sectores del cuidado del hogar y el cuidado personal, ha vuelto a pulverizar su propio récord en 2025 tras alcanzar los 1.227 millones de euros de facturación. Hay que recordar que en 2021 su cifra de negocio se situó en los 503 millones, lo que refleja el ascenso meteórico de la compañía.

Ya en octubre de 2025, el CEO de Persán, Antonio Somé, anunciaba que la compañía superaba la barrera del ‘One Billion’. Con el ejercicio cerrado, las cifras van más allá. De hecho, el ebitda también se incrementó hasta los 135 millones. Este crecimiento, según ha informado la compañía, incluye la integración de Mibelle Group, cuya actividad se incorporó a las cuentas consolidadas entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2025.

Fábrica de Persán en Buchs (Suiza). / Persán

Ocho plantas en Europa y EEUU

"Con estos resultados el grupo presidido por Concha Yoldi y dirigido por Antonio Somé refuerza su posición como uno de los principales actores europeos en marcas de distribuidor y marcas de fabricante, respaldado por una estructura industrial compuesta por ocho plantas en Europa y Estados Unidos", ha subrayado la multinacional hispalense.

Los resultados comerciales estuvieron marcados por el buen comportamiento de las categorías de perfumadores y cápsulas para la ropa. Estos productos continúan ganando cuota en Europa y han sido introducidos con éxito en Latinoamérica.

Fábrica de Persán en Wróblowice (Polonia). / Persán

Dentro del cuidado del hogar destaca el lanzamiento de los perfumadores 2 en 1, que combinan perfumador y suavizante en un solo producto. La compañía también amplió su oferta en cuidado personal con nuevas soluciones para el cabello.

57 millones invertidos para mejorar su capacidad productiva

Durante el pasado ejercicio, Persán destinó 57 millones de euros a la mejora de sus plantas y procesos productivos. Con esta cifra la inversión acumulada en los últimos cinco años supera los 200 millones, ha recordado la multinacional.

El avance empresarial, ha añadido, también se ha reflejado en la modernización tecnológica de la compañía, que ha culminado una transformación digital que ha permitido automatizar múltiples procesos y gestionar de forma digital toda la información de proveedores y materiales.

En este ámbito se enmarca igualmente la planta de fabricación de botellas situada junto a la fábrica de Persán en Sevilla, inaugurada en octubre del pasado año.

Un impulso a la estrategia ambiental

"El ejercicio 2025 ha sido clave para la consolidación de la estrategia ambiental de Persán", abunda la compañía en la nota de prensa. Así, recuerda que durante el pasado ejercicio logró progresos significativos en optimización del consumo energético, disminución de emisiones y gestión de residuos.

Estos avances, ha señalado, le han valido la consecución de la medalla de Oro del organismo de evaluación Ecovadis. "La puntuación obtenida ha superado la de años anteriores reflejando la evolución continua de la empresa en materia de sostenibilidad", ha añadido.

En cuanto al plan de descarbonización, avanzó "de forma notable" gracias a iniciativas de eficiencia energética y mejora de procesos que permitieron reducir más de un 30% las emisiones operativas respecto a 2023. Además, los centros productivos de Wróblowice y Saint-Vulbas operan ya íntegramente con electricidad de origen renovable.

Nivel Zero WasteExcellence en la planta de Sevilla

Por su parte, la planta de Sevilla alcanzó el nivel Zero WasteExcellence por su destacada gestión de residuos. Mibelle Group también contribuyó a estos avances mediante su colaboración con LanzaTech para desarrollar ingredientes derivados de CO₂ reciclado, una alternativa sostenible a materias primas como el aceite de palma.

Labor social de la Fundación Persán

Por su parte, la Fundación Persán mantuvo su labor social durante 2025 logrando la inserción laboral de 209 personas y realizando más de 1.880 atenciones.

"La entidad continuó apoyando a colectivos vulnerables y promoviendo valores positivos en la sociedad", ha indicado la compañía, al tiempo que ha subrayado que su actividad se extendió más allá de España.

Concha Yoldi, presidenta de Persán. / Gogo Lobato / Persán

"En Polonia donó productos a centros destinados a respaldar a personas en situación de vulnerabilidad, colegios y guarderías. En Francia colaboró de forma periódica con el Secours Populaire y el Ayuntamiento de Ambérieu-en-Bugey, además de proporcionar material eléctrico y electrónico al Instituto Alexandre Berard", ha enumerado.

Previsiones para 2026

El CEO de Persán ha destacado el "excelente desempeño del grupo" y avanzó las prioridades para el nuevo ejercicio. “Hemos cerrado otro curso histórico en el que hemos logrado hitos de gran importancia, como la adquisición de Mibelle Group, el desembarco en América y superar la barrera del ‘One Billion’", ha destacado.

Antonio Somé, CEO de Persán. / Persán

Ante estos números, se ha mostrado agradecido. "No puedo más que agradecer al excelente equipo que compone Persán su compromiso, desempeño y entrega. Estos resultados reflejan el talento y el potencial que la compañía reúne. También quiero hacer extensible este agradecimiento a los clientes, proveedores y partners que confían en nuestros productos y servicios".

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Por último, ha detallado los pasos que se están dando este 2026. "Este año continuamos centrados en la integración de Mibelle Group y en impulsar nuestra estrategia de expansión global, prestando especial atención a la identificación de nuevas oportunidades en el continente americano”, ha concluido.