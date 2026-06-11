Dos décimas menos
El FMI asesta otro golpe a la eurozona: enfría el crecimiento al 0,9% para 2026 por la guerra en Oriente Próximo
La entidad que dirige Kristalina Georgieva empeora el pronóstico para la eurozona apenas dos meses después de la última rebaja
La guerra en Oriente Próximo arroja una sombra sobre la economía de la Unión Europea. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado en dos décimas su previsión de crecimiento para la zona euro, hasta dejarlo en el 0,9% este año, apenas horas después de conocer la decisión del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort. Las principales instituciones económicas empiezan a alertar de los riesgos que la contienda bélica —cuya duración supera ya los 100 días— supone para el crecimiento y la inflación.
Las secuelas económicas de la guerra
Como consecuencia del shock energético derivado de la guerra en Oriente Próximo, el FMI ha rebajado su previsión de crecimiento para la eurozona al 0,9% del 1,1% previo. El ajuste se produce tras revisar al alza la inflación: hasta el 2,8% frente al 2,6% que pronosticó en abril. El conflicto estadounidense-israelí sobre Irán se ha convertido en un "choque de oferta adverso, pero temporal", según ha señalado este jueves la entidad que dirige Kristalina Georgieva. Como consecuencia, el cierre prolongado del estrecho de Ormuz ha "deteriorado" las perspectivas del espacio comunitario.
El BCE aún podría endurecer más su política
Los malos augurios para la economía europea se prolongaron tras finalizar la rueda de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, este jueves. "Una perturbación energética aún más persistente podría elevar aún más la inflación y las expectativas de inflación, al tiempo que una caída de la confianza o tensiones financieras podrían debilitar la demanda", han alertado desde el FMI. "Un recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo o retrasos en la reparación de las infraestructuras energéticas, la intensificación de las hostilidades en Ucrania y nuevos ajustes en la política comercial plantean riesgos adicionales a la baja", han agregado.
Los malos augurios para la eurozona no han acabado ahí. El FMI ha advertido que el ECB podría elevar el precio del dinero en 25 puntos básicos más, aunque tampoco descarta una tercera subida este año.
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