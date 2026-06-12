El Ibex pulveriza récords históricos al calor del posible acuerdo entre EEUU e Irán

El Ibex 35 ha iniciado la jornada bursátil de este viernes con un avance del 1,6%, lo que ha permitido al selectivo español colocarse en los 18.595 puntos. Este valor es un máximo histórico para el Ibex, incluso intradía, donde solo había llegado a cotizar en los 18.573 puntos. Por tanto, todo avance más allá de estas cotas será terreno inexplorado para el parqué madrileño.

Sin embargo, para conquistar máximos de cierre, el selectivo madrileño deberá culminar la jornada por encima de los 18.496 puntos, algo que aún no ha hecho en su historia.

El optimismo ha inundado los mercados bursátiles hoy por dos motivos, principalmente. El primero es la salida a Bolsa de SpaceX, el gigante aeroespacial de Elon Musk. SpaceX se dispone a aterrizar en Wall Street en una operación llamada a romper todos los récords bursátiles: aspira alcanzar una valoración de 1,77 billones de dólares (1,5 billones de euros) en una operación de 74.000 millones de dólares (63.586 millones de euros). Con esto, el grupo aeroespacial superaría ampliamente cualquier otro estreno en bolsa.

Por otro lado, los inversores están celebrando que el acuerdo entre EEUU e Irán para poner fin a la guerra, que acumula ya más de 100 días de duración, parece estar más cerca que nunca. Trump anunció anoche que los ataques que tenía previstos contra Irán quedaban cancancelados. En la misma línea, dijo que los "puntos finales" del acuerdo han sido acordados "tanto en concepto como en detalle" por Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto.

"El bloqueo naval permanecerá en plena vigencia hasta que se finalice esta transacción; la fecha y el lugar de la firma se anunciarán próximamente", ha añadido Trump en redes sociales.

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Las buenas noticias en el ámbito bélico se han traducido también al petróleo. En ambas cotizaciones, tanto Brent como West Texas Intermediate (WTI), el precio del crudo se halla en estos momentos por debajo de los 90 dólares, en el rango comprendido entre los 86 y los 88 dólares por barril.