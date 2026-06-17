Coronas (La Caixa) reivindica un progreso que no deje atrás a los más vulnerables

"Hay que recordar hacia mañana". Esta cita de Federico García Lorca ha servido al director general de La Caixa, Josep Maria Coronas, para pedir que el Mediterráneo siga generando esperanza y se sitúe como una "máquina de fabricar civilización".

El directivo de La Caixa ha sido el segundo en tomar la palabra en la jornada de este miércoles del Foro Económico y Social del Mediterráneo, tras el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, que ha dado la bienvenida a los asistentes pasadas las 9.00 horas de la mañana. Coronas ha querido reivindicar que la iniciativa de la celebración de estas jornadas "responde a una intuición personal" del propio Moll y del presidente de La Caixa, Isidre Fainé. "El Foro está contribuyendo a construir una sociedad mejor, que es la razón de ser y el alma de La Caixa", ha apuntado.

En un discurso de marcada vocación social, el primer ejecutivo de la Fundació La Caixa ha recordado que fue en la capital catalana donde surgió el Proceso de Barcelona en 1995, con la 'Declaración de Barcelona' donde la Unión Europea y 12 países del sur del Mediterráneo se proponían convertir el Mediterráneo en un espacio común de paz, estabilidad y prosperidad. Coronas ha rememorado el compromiso alcanzado entonces de trabajar por "la paz, la estabilidad, la cooperación, la multilateralidad, la solidaridad, el diálogo, la dignidad de las personas y los derechos humanos".

En este sentido, Coronas ha querido reivindicar un progreso que no deje atrás a los más desfavorecidos. "Si hay futuro será porque lo construimos conjuntamente", ha dicho, recordando un contexto "convulso, de desigualdad, crisis climática y falta de oportunidades para millones de jóvenes". "En La Caixa creemos en el poder de la igualdad, la educación, la ciencia y la cultura para construir sociedades más resilientes", ha explicado desde el auditorio del CosmoCaixa.

El director general de la mayor fundación privada de España ha avisado de que no habrá estabilidad en el Mediterráneo "si millones de personas piensan que no hay futuro" y ha llamado a renovar la ambición mediterránea para defender la convivencia frente a la polarización: "El Mediterráneo no prosperó alzando muros, sino abriendo rutas".

Coronas ha cerrado su discurso con un llamamiento a la esperanza y una cita del filósofo Francesc Torralba: "Actuemos movidos por la esperanza; la esperanza es la confianza proyectada hacia el futuro", ha dicho.

En el auditorio escuchaban a Coronas Javier Moll, junto a su esposa y vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola, y sus hijos Aitor y Ainhoa, consejero delegado y directora editorial de Prensa Ibérica. También hicieron acto de presencia Sergi Guillot, director general del grupo periodístico; Albert Sáez, director general de Contenidos; Martí Saballs, director de Información Económica; o Gemma Martínez, directora de EL PERIÓDICO, además de un largo etcétera de cargos de Prensa Ibérica y sus 27 cabeceras.

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El tercer Foro Económico y Social del Mediterráneo está impulsado por Prensa Ibérica y la Fundació la Caixa, y hasta el jueves convertirá la capital catalana en epicentro del debate sobre el potencial del arco mediterráneo, región cultural y comercial. El evento cuenta con el patrocinio de empresas como Aena, CaixaBank, Cellnex, Endesa, Mango, Mercadona, Naturgy, Seat, Telefónica o Veolia. Las jornadas, que se extienden hasta mañana jueves, cuentan también con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Govern de les Illes Balears, la Región de Murcia, la Junta de Andalucía y ayuntamientos como el de Barcelona, Málaga o Palma, entre otros.