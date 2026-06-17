Sector primario
El Gobierno ofrece 877 millones de euros al sector agroalimentario para paliar las secuelas de la guerra en Irán
Los ministros Cuerpo y Planas se reúnen con las empresas para prorrogar parte de las ayudas que decaen a final de mes
Europa Press
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se han reunido este miércoles con representantes de los sectores agroalimentarios, de los fertilizantes y de la alimentación animal con el objetivo de analizar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio.
En el encuentro se ha abordado el funcionamiento de las medidas del Gobierno para mitigar los efectos del incremento del precio del gasóleo agrícola y pesquero, así como de los fertilizantes, según han informado fuentes del Ministerio de Economía.
Desde el Gobierno han recordado que el plan de respuesta vigente ha contemplado un paquete de 877 millones de euros para ayudar al sector por el encarecimiento de estos insumos clave para la actividad agraria y pesquera.
En este encuentro, el último de la ronda tras haberse producido también con los sectores industrial, gasista y petrolero; y distribución y logística, se ha informado de que el 29 de junio se aprobará el Real Decreto-Ley de medidas en un Consejo de Ministros ordinario, puesto que buena parte de la actuales decaen el 30 de junio.
Aunque se desconocen las medidas concretas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que será "un nuevo real decreto ley de protección a tejido productivo y también a la ciudadanía del país", que estará pendiente del recorrido del anuncio de nuevo alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.
Ayudas fiscales
Ese conflicto internacional provocó que el pasado marzo el Gobierno aprobara un decreto ley con ayudas fiscales para paliar las consecuencias que tuvo especialmente sobre los precios energéticos. Sin embargo, algunas de esas medidas como la rebaja del IVA a la electricidad o la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad decayeron este mes de junio dada la favorable evolución de los precios.
El Gobierno ha estado monitorizando la situación para decidir la aprobación de nuevas medidas y en la sesión de control en el Congreso, Sánchez ha dicho que el Gobierno ya está hablando también con los grupos parlamentarios de cara al impulso del nuevo real decreto, para el que espera que esta vez se sume el PP.
Como todo decreto ley, el texto se aprobará primero en Consejo de Ministros y se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Después tendrá un plazo de treinta días para ir al Congreso, que tendrá que decidir si lo convalida o lo deroga.
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