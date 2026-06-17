La CEOE critica al Gobierno por la acumulación de casos de posible corrupción: "El panorama es desolador"

El mismo día que el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha comparecido en sede judicial por posibles irregularidades en el rescate de Plus Ultra, la patronal CEOE ha aprovechado su asamblea general para señalar al Ejecutivo de Pedro Sánchez y criticarle por la concatenación de escándalos de posible corrupción.

"La inestabilidad institucional a la que asistimos es el peor contexto posible para garantizar la buena marcha de la economía y el empleo", ha defendido el presidente de los patronos, Antonio Garamendi este miércoles. "Cuando deberíamos estar dando lo mejor de nosotros como país, [...] el panorama que vemos es desolador", ha añadido.

El presidente de los empresarios ha cargado duramente contra las dos alas del Gobierno, la socialista -con permiso explícito a Carlos Cuerpo- por sus escándalos y a Sumar por la política laboral de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. A los primeros, Garamendi les ha reprochado que están más pendientes de "gestionar el último escándalo" y a los segundos de "esquivar el parlamento porque está bloqueado".

Garamendi ha acusado al Gobierno de vivir instalado en una "anomalía legislativa", ya que ante la falta de mayorías esta legislatura para poder sacar adelante sus iniciativa, recurre de manera frecuente a la figura del cambio reglamentario, que carece de supervisión de la cámara.

Le ha reprochado que desde que Pedro Sánchez fue reelegido presidente todavía no haya presentado ningún proyecto de Presupuestos Generales del Estado. "Damos por asumida una etapa de tres años sin nuevos presupuestos", con desafíos "urgentes en vivieda, gestión de los fondos europeos y defensa", ha señalado el líder de los patronos. "Sufrimos la paralisis en tiempos de cambio", ha remachado.

Nuevo choque con Yolanda Díaz

Pero con quien más contudencia ha demostrado, una vez más, es con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con quien "desde el año 2022 no ha sido posible llegar a acuerdos", ha lamentado. Ambos han ido acumulando dardos y exabruptos en público durante los últimos años y en la presente asamblea general de la CEOE dicho historial ha sumado alguno más.

"El Ministerio de Trabajo se ha instalado en la inseguridad jurídica, la intromisión a la libertad de organización de empresa y la injejrencia constante en la negociación coelctiva", ha aseverado. Practica el "abuso permanente del reglamento" y "está decidido a no parar ni a escuchar", en referencia a los cambios anunciados en la ley de registro de jornada, que fueron criticados por el Consejo de Estado.

Con la referente de Sumar también chocan y chocarán en la transposición de las directivas de salarios mínimos -que incrementará previsiblemente el salario de los empleados, a costa de un mayor coste de las empresas- o de la directiva de condiciones laborales transparentes -que mejorará la información de los empleados, a costa de más obligaciones para las empresas-.

En materia de despido, donde Díaz también pretende cambios, Garamendi la ha acusado de "abrir una mesa irreal para llegar a un acuerdo con los sindicatos y luego capitalizar esta jugada desde el punto de vista político". "El futuro no se puede construir sobre la lucha de clases, sino entre los que piensan de manera diferente", ha sentenciado.

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Indirectamente, el presidente de la CEOE ha responsabilizado a la vicepresidenta del bloqueo existente en lo relativo al Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), una especie de convenio de convenios que negocian patronal y sindicatos y que fija cuánto debieren subir los salarios durante los próximos años. "Es muy dificil cerrar un AENC en un contexto de inseguridad jurídica. [...] Esto no es ni bloquear ni torpedear nada, el relato no es ese, que no le den la vuelta a la realidad, queremos procesos de diálogo reales, en favor de todos", ha afirmado.