Foro Mediterráneo, en directo | Todo preparado para la segunda jornada del Foro del Mediterráneo

La tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo afronta este jueves su jornada de clausura después de un primer día marcado por las grandes cuestiones geopolíticas, económicas y estratégicas que condicionan el futuro de la región. La jornada de hoy desplaza el foco hacia las personas, la cohesión social, la vivienda, la sostenibilidad, el turismo, la transformación urbana y la competitividad territorial, con la participación de varios ministros, presidentes autonómicos, alcaldes de las principales ciudades mediterráneas y la intervención de S.M. el Rey, en una sesión que pretende aterrizar los grandes compromisos debatidos ayer en propuestas concretas para el futuro del arco mediterráneo.

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Javier Moll: diálogo frente a la fragmentación En la inauguración del foro, Javier Moll defendió el papel de los espacios de encuentro para construir consensos en un contexto internacional marcado por la polarización y la incertidumbre. El presidente de Prensa Ibérica reivindicó el diálogo como herramienta para afrontar retos compartidos.

Mediterráneo, más que una geografía El Foro Mediterráneo ha reivindicado desde su apertura de ayer una idea recurrente: el Mediterráneo no es solo un espacio geográfico, sino una comunidad de intereses compartidos. La estabilidad, la energía, el comercio y la movilidad aparecen como desafíos comunes para todos los territorios de la región.

Termina con esta última intervención la primera jornada del Foro del Mediterráneo Una primera sesión del Foro del Mediterráneo muy destacada con personalidades como Javier Colomina, representante Especial del Secretario General de la OTAN para la Vecindad Sur; el exministro y ex Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Górtazar o el consejero delegado de Cellnex, Alfonso Álvarez. Este jueves segunda sesión del Foro desde el Cosmocaixa de Barcelona. Buenas noches y hasta mañana.

Intervención integral, financiación híbrida y gestión social: la receta alicantina contra la "emergencia habitacional" Paloma Taltavull, catedrática de análisis económico aplicado de la Universidad de Alicante (UA), ha enumerado las conclusiones a la que ha llegado el consejo que se ha dedicado a explorar la emergencia habitacional. A 'grosso modo', las líneas maestras son que la intervención debe ser integral, que la financiación debe ser híbrida y que la gestión debe ser social. En concreto, la receta es que la regeneración inmobiliaria se adapte a cada tejido urbano, asumir la eficiencia energética y la accesibilidad como política social y no solo técnica, que la financiación combine fondos públicos y privados, y que se instauren oficinas de barrio. Son, ha subrayado, "un pilar fundamental para que funcione la intervención".

Paloma Taltavull, catedrática de la Universidad de Alicante: "Teníamos claro que la construcción nueva no era suficiente" La catedrática de la Universidad de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante (UA) Paloma Taltavull ha sido la encargada de resumir las conclusiones a la que ha llegado el Consejo de Alicante, centrado en los desafíos en torno a como lograr la sostenibilidad en el mercado inmobiliario. "Teníamos claro que la construcción nueva no era suficiente", ha asegurado la misma casi de entrada, tras perfilar un arco mediterráneo caracterizado por cada vez más afluencia de personas (sean turistas o personas que llegan para residir en sus ciudades), pero las mismas viviendas disponibles.

Pedro Pablo Hernández (Autoridad Portuaria de Cartagena): "El 20% del PIB de la Región de Murcia es la industria" Pedro Pablo Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, destaca que "el 20% del PIB de la Región de Murcia es la industria", al tiempo que pone de manifiesto la importancia de Cartagena como polo industrial, energético, logístico y defensa.

Pere Navarro, presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca: "Queremos convertir una zona industrial en un distrito de innovación" Pere Navarro, presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca, afirma que "quieren convertir una zona industrial en un distrito de innovación, cultura y entretenimiento. Polígono industrial suena a lejos, en cambio distrito suena a cercanía y es replicable en otras ciudades del arco mediterráneo".

Denis O’Brien (presidente de Camiral): "Queremos atraer a 500.000 personas a jugar al golf en los meses de invierno a Girona" El presidente del resort Camiral, sede de la Ryder Cup en 2031, Denis O’Brien apunta que quiere "atraer a 500.000 personas a jugar al golf en los meses de invierno a Girona. "De octubre a mayo, queremos ser una referencia en España y superar al campo de golf de Valderrama (Sotogrande, Cádiz), es un turismo de calidad".

Sacha Michaud (Glovo): "Barcelona debe trasladar un mensaje protecnología, crear marca y aprovechar el tirón del Mobile" Sacha Michaud, co-fundador de Glovo, comenta que España cuenta con dos grandes ciudades como Madrid y Barcelona que deben aprovechar el "tirón tecnológico", además de "dos ciudades como Valencia y Málaga que aspiran a ello". "Barcelona debe trasladar un mensaje protecnología, crear marca y aprovechar el tirón del Mobile. Comparto el mensaje del presidente francés Emmanuel Macron: la UE necesita crear los siguientes Google, Amazon o Netflix", arguye.