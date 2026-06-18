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III Foro Económico y Social del Mediterráneo

Foro Mediterráneo, en directo | Todo preparado para la segunda jornada del Foro del Mediterráneo

La agenda de hoy desplaza el foco hacia las personas, la cohesión social, la vivienda, la sostenibilidad, el turismo, la transformación urbana y la competitividad territorial

De izquierda a derecha, Ainhoa Moll Sarasola, directora editorial de Prensa Ibérica; Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona; Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; Albert Sáez, director general de contenidos y RRII de Presa Ibérica; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Javier Colomina, representante especial del secretario general de la OTAN para la vecindad del sur; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica; Gemma Martínez, directora de EL PERIÓDICO, y Josep María Coronas, director general de Fundación &quot;La Caixa&quot;.

De izquierda a derecha, Ainhoa Moll Sarasola, directora editorial de Prensa Ibérica; Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona; Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; Albert Sáez, director general de contenidos y RRII de Presa Ibérica; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Javier Colomina, representante especial del secretario general de la OTAN para la vecindad del sur; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica; Gemma Martínez, directora de EL PERIÓDICO, y Josep María Coronas, director general de Fundación "La Caixa". / maitecruz

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Jaime Mejías

Pablo Gallén

Marcos Rodríguez

La tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo afronta este jueves su jornada de clausura después de un primer día marcado por las grandes cuestiones geopolíticas, económicas y estratégicas que condicionan el futuro de la región. La jornada de hoy desplaza el foco hacia las personas, la cohesión social, la vivienda, la sostenibilidad, el turismo, la transformación urbana y la competitividad territorial, con la participación de varios ministros, presidentes autonómicos, alcaldes de las principales ciudades mediterráneas y la intervención de S.M. el Rey, en una sesión que pretende aterrizar los grandes compromisos debatidos ayer en propuestas concretas para el futuro del arco mediterráneo.

Sigue aquí en directo todas actualidad y última hora del Foro del Mediterráneo.

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