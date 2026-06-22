Muere a los 100 años Alan Greenspan, expresidente de la Fed
El economista, nacido justo antes de la Gran Depresión, lideró la Reserva Federal desde 1987 hasta 2006
EP
Alan Greenspan, el influyente banquero central de Estados Unidos que marcó la política monetaria y el rumbo del dólar durante los 19 años que ocupó la presidencia de la Reserva Federal, ha fallecido este lunes a los 100 años de edad, según ha informado la cadena NBC.
En un comunicado, su esposa durante los últimos 29 años, Andrea Mitchell, corresponsal jefe en Washington y corresponsal jefe de asuntos exteriores de NBC News, ha confirmado el fallecimiento de Greenspan, en su casa, "a los 100 años debido a complicaciones de la enfermedad de Parkinson".
"Fue un hombre extraordinario que contribuyó a moldear la economía estadounidense durante décadas bajo presidentes de ambos partidos, y siempre fue honesto al reconocer sus errores", destaca el texto recogido por la cadena estadounidense.
Nacido en 1926, justo antes de la Gran Depresión, el economista asumió la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos en agosto de 1987, bajo la presidencia de Ronald Reagan y sucediendo en el cargo a Paul Volcker.
Greenspan, que sería apodado como 'el Maestro' se desempeñó como banquero central de EEUU durante los siguientes 19 años, cumpliendo su mandato bajo cuatro presidentes distintos, incluyendo George H.W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush, hasta su relevo en enero de 2006 por Ben Bernanke.
Recordado por acuñar la expresión "exuberancia irracional", Alan Greenspan fue una figura clave a la hora de dar forma al capitalismo estadounidense moderno al liderar la política monetaria desde los últimos años de la Guerra Fría hasta la era digital.
En este sentido, si bien su larga presidencia de la Fed incluyó uno de los periodos más prolongados de expansión económica de la economía estadounidense, sus críticos también apuntan que sus políticas, incluyendo la defensa de la desregulación financiera, contribuyeron a crear las condiciones que acabarían desembocando en la crisis financiera mundial de 2007-2008.
- Rúa del Málaga CF: ¿cuándo celebra el club su ascenso a Primera División?
- El chiringuito en pleno paseo marítimo de Málaga que lleva desde 1973 sirviendo el mejor pescaíto frito y espetos a 4 euros: 'Es el mejor restaurante de las playas de El Palo
- Málaga se echó a la calle para celebrar el ascenso de su equipo a Primera División
- La fiesta del ascenso ya tiene hora e itinerario: el Málaga CF celebrará su rúa este lunes
- El único parque acuático de agua salada de Andalucía está a una hora de Málaga: el paraíso veraniego con toboganes, cascadas y jacuzzi
- Málaga superará a Sevilla como provincia más poblada de Andalucía en poco más de una década
- Las mejores imágenes de la celebración de la afición por el ascenso del Málaga CF
- Cameranos: la historia de las familias del norte que reinventaron Málaga