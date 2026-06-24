La socimi británica Segro rechaza la OPA de la estadounidense Prologis por 14.600 millones

La socimi británica Segro ha mostrado su oposición a la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por la empresa estadounidense especializada en gestión de activos logísticos Prologis, una operación que valora a la socimi en alrededor de 12.600 millones de libras (unos 14.600 millones de euros).

Ambas empresas, que gestionan numerosas plataformas logísticas en España, han informado en sendos comunicados que Prologis declaró su intención de hacerse con Segro el pasado 16 de junio en una carta emitida a su consejo de administración, el cual rechazó este martes la propuesta "de forma unánime e inequívoca".

En concreto, Prologis valoró cada acción de Segro en 925 peniques (10,73 euros), lo que a cierre de mercado de este martes supone una prima del 24,6% sobre al precio marcado de 742 peniques (8,61 euros) y que eleva el valor total de la socimi a las 12.600 millones de libras.

Segro ha calificado la oferta de "oportunista" y ha declarado que dista "mucho" de la visión de la propia visión de la socimi sobre su valor. Igualmente, han argumentado que Prologis busca aprovechar "la clara discrepancia entre el precio actual de las acciones de Segro y su atractivo negocio subyacente, así como sus sólidas perspectivas".

"Segro cuenta con una estrategia clara, respaldada por un sólido balance y una plataforma operativa de probada eficacia. El dinamismo está creciendo en los mercados donde opera Segro, y la compañía dispone de una amplia y atractiva cartera de proyectos en desarrollo, que incluye una plataforma de centros de datos excepcional, además de una larga trayectoria de éxito", ha indicado la socimi.

En este contexto, la compañía británica ha aseverado que mantiene su confianza en la capacidad de Segro para generar, en su camino independiente, un valor sustancial para los accionistas durante los próximos años.

Reacción bursátil

A pesar del rechazo a la propuesta, las acciones de Segro han escalado por encima del 18%, hasta un precio de 875 peniques, después de conocer la intención de Prologis para adquirir la firma británica.

La compañía estadounidense ha destacado que esta oferta supone una oportunidad "sumamente atractiva" para los accionistas de Segro quienes al fin de la operación pasarían a contar con hasta un 10,5% del capital social emitido de Prologis.

"Estos recibirían acciones del mayor fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) logístico del mundo, con una capitalización de mercado de 140.900 millones de dólares (124.245 millones de euros), lo que, al cierre de la operación, generaría un importante potencial de revalorización del precio actual de las acciones", sostiene la empresa norteamericana.

Prologis ha argumentado que las carteras de ambas compañías son "altamente complementarias" y estiman una clara línea para escalar los beneficios conjuntos. Asimismo, ha indicado que la adquisición permitiría resolver las limitaciones que restringen el crecimiento de Segro.

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"Prologis insta a los accionistas de Segro a que animen al Consejo de Administración de Segro a entablar conversaciones con Prologis para que se pueda presentar una oferta vinculante a los accionistas de Segro para su consideración. No hay certeza de que se vaya a presentar una oferta por Segro. Se hará un nuevo anuncio cuando sea oportuno", ha afirmado Prologis.