Mahou San Miguel gana un 12,6% menos tras un año marcado por la caída del consumo de cerveza

El cervecero madrileño Mahou San Miguel cerró el último ejercicio con un beneficio neto de 100,3 millones, lo que implica una caída del 12,6% con respecto a las cuentas de 2024. El fabricante de Mahou y el primer cervecero del país ha experimentado una caída de las ventas de cerveza en 2025, del 4,7%, ante la menor demanda global de esta bebida alcohólica.

Desde la compañía han reconocido esta “evolución de los hábitos de consumo” aunque atribuyen estos resultados a una inversión récord de 566,3 millones destinada al apoyo a su gama de hostelería y el impulso de la IA. Otra inversión clave ha sido su centro de producción de Alovera (Guadalajara), la ampliación de su fábrica en Lleida y de otras instalaciones claves en su fábrica estadounidense.

La industria cervecera se ha visto afectada por una caída sin precedentes de la demanda a escala mundial, a medida que el aumento de la inflación afecta al poder adquisitivo de los consumidores y empiezan a apostar por más bebidas sin alcohol. El fabricante holandés Heineken anunció en febrero una ronda de despidos a gran escala, con el objetivo de recortar hasta 6.000 puestos de trabajo. Heineken no es la única afectada: su rival danesa, Carlsberg, ha estado intentando diversificar su negocio, alejándose del alcohol y orientándose hacia los refrescos, a medida que los gustos de los clientes siguen cambiando.

No obstante, la compañía destaca la mejora de su rentabilidad operativa: el EBITDA aumentó un 1,9% con respecto a 2024. En cuanto a la facturación, el grupo logró una facturación de 1.895,6 millones de euros en el último año.

Alberto Rodríguez-Toquero, director general de Mahou San Miguel, ha reconocido que el último ejercicio fue especialmente exigente. “Aunque 2025 ha sido un año exigente, hemos demostrado la solidez de nuestro negocio y nuestra capacidad para generar valor”, subrayó. “Hoy, Mahou San Miguel está mejor preparada para encarar el futuro como una compañía más competitiva, diversificada e internacional gracias al esfuerzo inversor realizado”, ha recalcado, haciendo referencia a la inversión de 566,3 millones.

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En paralelo, el volumen de ventas experimentó una caída del 2,4%, equivalente a 20,2 millones de hectolitros, lo que cachan a un cambio de socio en el negocio de Reino Unido. Por otro lado, dentro de las gamas de alimentación y hostelería, aquellas categorías dentro del balance sin alcohol, se han mantenido por encima de lo previsto. El negocio del agua de Mahou también ha sido rentable, con un crecimiento del 5,2% en el último ejercicio, gracias al tirón de la marca Solán de Cabras.

Fuente: El Periódico