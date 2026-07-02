El cambio de hábitos y los precios redujeron un 4,4% el consumo de cerveza el año pasado en España

El consumo de cerveza per cápita de los españoles se redujo un 4,4% en 2025, hasta quedarse en 50,5 litros por persona y año, con lo que se mantiene, un año más, la caída de ventas de este producto, que según la asociación Cerveceros de España, ha notado especialmente la contención en el gasto por la inflación y, sobre todo el cambio de hábitos de consumo en los momentos de ocio, que está relegando a todas las bebidas alcohólicas en general. El informe socioeconómico del sector, que ha presentado este jueves la entidad, apunta, en contrapartida, el incremento del 4,6% de ventas de las cervezas sin alcohol y el récord en la producción durante el pasado ejercicio, lo que revalida la posición de España como segunda potencia elaboradora de Europa.

La principal caída se registró en bares, restaurantes y otros establecimientos hosteleros, con un descenso en volumen del 2,4%, ha informado Cerveceros de España. En la distribución, en cambio, sí hubo crecimiento, pero fue solo del 0,4%. En términos de valor, la cerveza supone el 1,3% del producto interior bruto (PIB), el 2,6% de la recaudación pública, genera 540.000 empleos en España y supone más de 5.200 millones de euros del gasto turístico, según los datos aportados por el director general de Cerveceros de España, Jacobo Olalla.

El informe también recoge que más del 90% de las materias primas de la elaboración de cerveza son de origen nacional, "reflejo del compromiso del sector con el campo", han puntualizado.

Los momentos de consumo

Cuatro de cada 10 clientes de la hostelería se piden una cerveza para beber (su cuota es del 44% del total de bebidas consumidas), lo que la consolida como la preferida de los españoles. Representa el 25% de la facturación, un porcentaje que se eleva al 40% en los establecimientos pequeños. En total, el 82,4% de la cerveza comercializada en el canal de la hostelería se sirve en envases reutilizables, que continúa siendo el preferido, con el 64% de consumo -un punto más que en 2024- frente al 36% en el hogar.

A la hora de socializar fuera del hogar, la cerveza sigue siendo la más elegida en el aperitivo (64%), el tardeo (53%) y la cena (44%), ha destacado el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego Zuazo. Los turistas internacionales en España aumentaron el año pasado su consumo en un 4,1% respecto a 2024, consumiendo alrededor del 30% de la cerveza en España.

Una de cada siete cervezas es sin alcohol

El informe subraya que, por categorías, las ventas de cerveza sin alcohol crecieron un 4,6% respecto al año anterior, con 3,3 millones de hectolitros y representa el 14% del total de la cerveza consumida en España, hasta el punto de que la práctica totalidad de los establecimientos ya incorporan cerveza 0,0% y su presencia en grifo se ha extendido de forma significativa en los últimos años, destaca el informe.

Otro año más, España se ha consolidado como el segundo mayor productor de cerveza de la Unión Europea con 41,52 millones de hectolitros (un 0,5% más), con 261 centros de producción activos. Se trata, según ha subrayado Olalla, de una cifra récord, pues "nunca antes se había producido tanta cerveza en España". A nivel mundial, España ocupa el octavo puesto, que acumuló un crecimiento del 8% en sus exportaciones, con 3,64 millones de hectolitros, mientras que las de la cerveza tradicional aumentaron en torno al 10%.

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Por otro lado, ha reducido sus importaciones de cerveza un 4% respecto a 2024, con Bélgica como principal proveedor para España, con una cuota de 49% del total de cerveza importada (lo que supuso un aumento del 6%), seguida de Portugal (que creció un 15%) y Francia (que lo hizo un 12%).