Colonial desembarca en Alemania con la compra de la mitad de dos edificios en Berlín

Colonial SFL da el salto a Alemania. La inmobiliaria española ha cerrado un acuerdo con Generali Real Estate para adquirir el 51% de una sociedad propietaria de dos edificios ‘superprime’ en el centro de Berlín, compañía en la que la aseguradora conservará el 49% restante del capital. La operación, pendiente todavía de las autorizaciones pertinentes, supone la entrada de la socimi en el mercado prime alemán y amplía su mapa europeo más allá de sus plazas tradicionales, hasta ahora París, Madrid y Barcelona.

Los activos incluidos en la operación son LindenCorso, situado en Unter den Linden, y Atrium, ubicado en Friedrichstrasse, dos de las zonas más representativas del distrito central de negocios de Berlín. La cartera suma 42.000 metros cuadrados de superficie bruta y tiene un valor bruto aproximado de 300 millones de euros. Se trata de edificios de uso mixto, aunque mayoritariamente de oficinas, con espacios comerciales y viviendas de primer nivel. La ocupación supera el 90% y los inmuebles cuentan con una base diversificada de inquilinos de alta calidad. La socimi del Ibex-35 ha invertido alrededor de 150 millones de euros en la operación.

La entrada en Berlín encaja con la hoja de ruta presentada por Colonial en su último 'Capital Markets Day', en la que la compañía defendió una estrategia basada en activos prime en los principales distritos de negocio europeos, rotación de capital y crecimiento con estructuras más ligeras de balance. La empresa se ha fijado como objetivo alcanzar un beneficio por acción (BPA) recurrente de entre 39 y 41 céntimos por acción en 2028, lo que supondría un crecimiento de entre el 16% y el 22% respecto a 2025.

Pere Viñolas, director ejecutivo de Colonial SFL, en un comunicado, señala: "Esta transacción marca la entrada de Colonial SFL en el mercado prime de Berlín a través de una colaboración con un inversor institucional y gestor de activos muy reconocido como Generali Real Estate. La adquisición de LindenCorso y Atrium como coinversores en esta joint venture está alineada con nuestra estrategia de invertir en las principales ciudades de Europa, centrándonos en activos de alta calidad con sólidos fundamentos y un potencial de crecimiento integrado. Berlín representa una extensión natural de nuestra plataforma. A través de esta colaboración, combinamos las capacidades paneuropeas de Generali y Colonial SFL, con el objetivo común de crear valor a medio plazo de manera disciplinada".

Entrada de la mano de un socio local

El acuerdo con Generali permite a Colonial entrar en Alemania de la mano de un socio local con experiencia en el mercado. Generali Real Estate seguirá como socio operativo a largo plazo de la cartera y mantendrá una participación relevante en la sociedad conjunta. La aseguradora italiana es uno de los grandes gestores inmobiliarios europeos, con unos 37.200 millones de euros en activos bajo gestión en el primer trimestre de 2026. El acuerdo ha sido asesorado por CBRE, Cuatrecasas, Gleiss Lutz, Noerr, P+P Pöllath +Partners y TA Europe.

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La apuesta por Berlín llega en un momento en el que Colonial insiste en que los mercados de oficinas prime en los centros de las grandes ciudades europeas siguen beneficiándose de una oferta limitada y de la demanda de compañías multinacionales, tecnológicas y vinculadas a la inteligencia artificial. La compañía considera que esa escasez de producto de calidad en ubicaciones céntricas favorece la capacidad de fijación de precios, el crecimiento de las rentas y la creación de valor a largo plazo.