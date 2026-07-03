Rebajas de verano 2026: este será el gasto medio de los malagueños

El verano ha llegado y eso es sinónimo de vacaciones, calor y ganas de disfrutar. Una sensación que también se trasmite a las compras con las rebajas que comenzaron el 1 de julio. Según un estudio de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCAUCE), se prevée que el gasto medio en Málaga sea de 79 euros.

En 2026 todas las provincias andaluzas se prevéen que aumenten sus gastos con respecto al año anterior, pero no en la misma medida. Las tendencias de compra varían en función de las provincias, según los territorios rural o urbano de la comunidad autónoma y por la situación económica y social de las familias u hogares.

La región que más gastará será Almería con un consumo medio de 83 euros, seguido por Córdoba con 82 euros y Málaga. Cádiz (65 euros), Jaén (64 euros) y Huelva (63 euros) serán los territorios que menos empleará en las rebajas de verano de 2026. Y en una posición intermedia se sitúan Granada con 70 euros de media y Sevilla con 76 euros. La media andaluza será de 73 euros, un 6% con respecto al 2025.

Las tiendas de Málaga inician las rebajas de enero con descuentos de hasta el 50%. / Álex Zea / Álex Zea

Sectores de gastos

Pero no en todos los sectores se empleará la misma cantidad de presupuesto. La ropa, el calzado y los complementos representa el 84% de la previsión de los gastos previstos en rebajas debido a los descuentos significativos que suelen ofrecer las tiendas en artículos de temporada. Las prendas de vestir serán los productos más buscados durante las rebajas con una representación del 71%. Mientras que el calzado y los complementos supone el 13% restante.

En segundo lugar se encuentran los productos electrónicos y los artículos tecnológicos. Cada vez se hace más popular la compra de teléfonos móviles, tabletas y accesorios tecnológicos durante este periodo. Los productos que tienen una mayor demanda son los auriculares, relojes inteligentes y dispositivos para el hogar.

En el último sector son los artículos para el hogar, con ofertas llamativas para las personas que quieren renovar las habitaciones. Los artículos más comprados destacan muebles, los elementos de decoración, los electrodomésticos y los textiles.

Una tendencia que sigue en auge son las compras en línea, que gracias a su comodidad y su variedad de opciones y precios en línea llevan a que las compras por Internet aumenten durante las rebajas.