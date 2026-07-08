El pulso comercial de Trump con España y la renovada tensión en Oriente Próximo hunden al Ibex 35 cerca de un 3%

Justo cuando parecía que la bolsa española encarrilada hacia la conquista de los 20.000 puntos, Trump alteró de golpe el escenario. Los operadores han amanecido este miércoles con un barril de Brent de nuevo cerca de los 80 dólares, después de que EEUU lanzara nuevos ataques contra Irán y diera por roto el alto el fuego. Apenas unas horas después, y todavía en los primeros compases de la sesión, el presidente ha cargado contra España durante la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara (Turquía).

Trump, en una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha calificado a España de "socio terrible" y ha amanezado con suspender todo el comercio con el país.

La combinación de ambos factores ha bastado para inquietar a los inversores y acelerar las ventas: el Ibex 35 retrocede un 2,80% sobre las 12.00 horas de este miércoles. El tono vendedor ha contagiado a cerca de la totalidad del selectivo. El parqué madrileño se ha descolgado de los 19.100 puntos mientras que el barril de Brent se ha disparado un 6% tras conocer los acontecimientos en Oriente Próximo.

Europa cae

La reanudación de las hostilidades entre Washington y Teherán ha sembrado el caos en los mercados bursátiles este miércoles, desde Asia hasta el Viejo Continente. El índice paneuropeo Euro Stoxx 50 se desploma un 2%; Fráncfort, un 2,40%; París, más de un 2%; Milán, un 1,65% y Londres, un 1,60%. Las caídas han contagiado prácticamente a todos los índices. En Wall Street, los índices se disponen a abrir a la baja: los futuros del S&P 500 apuntan a una caída cerca del 1% y el Nasdaq, un 1,30%.

¿Qué paso?

Washington retiró la autorización para las ventas de petróleo iraní en la madrugada de este martes después de que un proyectil de origen desconocido impactase contra un buque cisterna catarí que transitaba por el estrecho de Ormuz. Horas después, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó el lanzamientos de "fuertes ataques" contra Irán como respuesta a las "agresiones" iraníes contra buques en la estratégica vía marítima.

En la jornada, además de los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán, el mercado estará pendiente de la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en la que el organismo mantuvo los tipos de interés sin cambios, en un rango de entre el 3,50% y el 3,75%.

Valores más golpeados

Los valores más expuestos a la guerra vuelven a ser las más rezagadas este miércoles. Solo tres valores se han salvado del castigo vendedor: Repsol (+4,20%), Enagás (+0,33%) y Naturgy (+0,18%). Las más penalizadas han sido el Banco Santander (-4,65%), Acerinox (-4,62%) y el conglomerado de aerolíneas IAG (-4,45%). La banca se ha visto bajo fuerte presión, con caídas que han superado el 3%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años crecía hasta el 3,525%.

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Respecto a las divisas, el euro avanzaba ligeramente en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,142 dólares.