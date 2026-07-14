Uber ultima una nueva oferta para controlar Delivery Hero, dueño de Glovo

Una nueva historia de adquisiciones en el sector del reparto parece estar en el horizonte. Según ha adelantado 'Bloomberg', el gigante del transporte estadounidense Uber se encuentra en negociaciones avanzadas para adquirir la compañía alemana de reparto Delivery Hero, dueña de Glovo. De esta forma, Uber trabaja con la intención de alcanzar un acuerdo con Glovo esta misma semana, tal y como han revelado las fuentes consultadas por la agencia estadounidenses.

En caso de que la operación saliese adelante, Delivery Hero alcanzaría una valoración muy superior a su actual precio de cotización, que se sitúa alrededor de los 36 dólares. Lo cierto es que la compañía de reparto ha experimentado una revalorización considerable a lo largo de este año, con sus acciones subiendo un 62%. Con todo, la empresa acumula una capitalización bursátil de 11.200 millones de euros.

Uber mantiene en la actualidad una participación del 24,99% de Delivery Hero. Contando con los derivados, su participación asciende hasta el 36,8%, aproximadamente. Esta oferta no es la primera que realiza la compañía estadounidense para tratar de tomar el control de la alemana, pues anteriormente Uber ya ofreció pagar un precio de 33 dólares por acción. Sin embargo, los inversores de Delivery Hero rechazaron el envite. Entre otros accionistas significativos, la firma de inversión tecnológica neerlandesa Prosus cuenta con una participación significativa en Delivery Hero.

Al margen de que se alcance o no un acuerdo, las fuentes citadas por la agencia estadounidense sugieren que las autoridades de competencia de todo el mundo deberán revisar su contenido. Delivery Hero opera en más de 60 mercados, y sus actividades se solapan con las de Uber en algunas zonas de Europa y Oriente Medio. Con todo, las negociaciones prosiguen, aunque todos los frentes están abiertos, incluido un potencial fracaso, como ya ocurrió anteriormente.

A mediados de 2022, Delivery Hero anunció la adquisición de Glovo por un importe de 2.300 millones de euros. La transacción se cerró más de seis meses después de haber sido anunciada, con las acciones de la compañía alemana a un precio un 65% inferior que en el momento del anuncio de la operación. Antes del acuerdo, la alemana poseía aproximadamente un 40% de la compañía fundada por Oscar Pierre y Sacha Michaud, mientras que después de la operación lograron controlar alrededor de un 94% de la empresa.

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La compañía alemana está llevando a cabo en la actualidad una revisión de su plan estratégico, después de que las presiones de sus accionistas llevaran a la dimisión de su fundador, Niklas Östberg. Este proceso se produce en un contexto de consolidación mundial del sector del reparto de comida, impulsada por la ralentización del crecimiento y la intensa competencia. Varias empresas europeas comparables a Delivery Hero han sido objeto de operaciones corporativas. DoorDash acordó el año pasado adquirir la británica Deliveroo, mientras que Prosus compró Just Eat Takeaway.com.