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ACS firma el primer contrato con un gran cliente para poner en marcha su plataforma de centros de datos en EEUU

La constructora presidida por Florentino Pérez da así el primer paso para poner en marcha su joint venture con BlackRock

Archivo - El presidente de ACS, Florentino Pérez, durante la junta de accionistas de ACS, en Ifema Madrid, a 8 de mayo de 2026, en Madrid

Archivo - El presidente de ACS, Florentino Pérez, durante la junta de accionistas de ACS, en Ifema Madrid, a 8 de mayo de 2026, en Madrid / Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

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Jaime Mejías

Jaime Mejías

ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez, también presidente del Real Madrid, ha firmado con una gran empresa tecnológica —una hyperscaler, especializada en servicios de computación en la nube, cuya identidad no han revelado— el primer contrato a largo de su plataforma global de centros de datos desarrollada junto a Global Infrastructure Partners (GIP), el fondo de infraestructuras de BlackRock. Este primer acuerdo se desplegará en el campus de Dallas-Fort Worth, en Texas, propiedad de ACS.

Tal y como ha explicitado la compañía en un comunicado, el acuerdo rubricado este miércoles cubre aproximadamente 140 megavatios (MW) en tres instalaciones específicamente diseñadas para este fin, con otros 100MW de derechos de expansión en dos instalaciones adicionales. La joint venture emprendida por GIP (BlackRock) y ACS, anunciada en noviembre de 2025, se llamará Coravel. La sociedad, participada al 50 % por ACS y GIP, gestionará y operará bajo esta marca los distintos proyectos de la plataforma.

"Este hito demuestra la fortaleza de la demanda de infraestructuras digitales bien ubicadas, bien abastecidas energéticamente y bien ejecutadas. Con Coravel combinamos la capacidad de desarrollo, ingeniería y construcción de ACS con la experiencia inversora de GIP para construir una plataforma diseñada para operar a escala en mercados con una fuerte demanda a largo plazo", ha señalado el consejero delegado de ACS, Juan Santamaría.

La construcción de las instalaciones será liderada por Turner, la filial de ACS en EEUU. La compañía cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos complejos de data centers a gran escala en Norteamérica, incluida la ejecución integral del ciclo de vida, desde los trabajos iniciales hasta la puesta en servicio. Tanto es así que Turner está clasificada como el principal constructor mundial de data centers. Coravel está orientada a atender las necesidades de los hyperscalers, las compañías de inteligencia artificial y las empresas que requieren capacidad fiable y escalable, entregada con rapidez.

Con la incursión en la joint venture de Coravel, ACS afirma "ampliar su modelo integrado al ámbito de las infraestructuras digitales, combinando su capacidad de ingeniería, diseño y construcción con capital a largo plazo para ejecutar proyectos a escala". "La plataforma está orientada a atender las necesidades de los hyperscalers, las compañías de inteligencia artificial y las empresas que requieren capacidad fiable y escalable, entregada con rapidez", abunda la nota.

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La plataforma reúne la cartera preexistente de ACS de aproximadamente 1,2 gigavatios IT de activos de data centers en desarrollo en Europa, Estados Unidos y Australia, junto con una amplia cartera de futuras oportunidades en evaluación en mercados globales clave. El campus de Dallas-Fort Worth forma parte de la cartera inicial aportada por ACS y se desarrollará mediante un programa de construcción por fases, con fechas de entrada en servicio escalonadas hasta 2028.

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Fuente: El Periódico

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