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Unicaja activa financiación al 0% para los afectados por el incendio de Los Gallardos

El banco malagueño ofrece préstamos para reparar viviendas y negocios y anticipar indemnizaciones, sin intereses ni comisiones

Una oficina de Unicaja

Una oficina de Unicaja / L.O.

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La Opinión

Unicaja ha puesto en marcha una línea extraordinaria de financiación al 0% destinada a los clientes afectados por el incendio forestal de Los Gallardos, que ha causado daños en el entorno, viviendas y actividades económicas de la zona.

La iniciativa está dirigida a familias, autónomos, pymes, agricultores y ganaderos y tiene como objetivo facilitar liquidez inmediata para afrontar la recuperación de bienes personales y productivos.

La entidad ha articulado dos modalidades de financiación. La primera consiste en un préstamo para la rehabilitación y reposición de activos, destinado a reparar o sustituir viviendas, explotaciones agrarias, vehículos y otros bienes dañados. Este producto permite financiar hasta el 80% del proyecto, con un plazo de devolución de hasta cinco años.

La segunda opción es un préstamo para anticipar indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros o de las compañías aseguradoras. En este caso, la financiación puede alcanzar hasta el 90% del valor del siniestro, con un plazo de doce meses, ampliable si la indemnización todavía no se ha abonado.

Ambas líneas se ofrecen sin intereses ni comisiones de estudio, apertura, cancelación o entrega a cuenta. Además, contemplan flexibilidad en los plazos y en las condiciones de amortización.

Los clientes afectados pueden presentar su solicitud en cualquier oficina de Unicaja, donde un gestor analizará cada caso de forma individual.

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La medida forma parte de los protocolos de actuación de la entidad ante situaciones de emergencia. Unicaja ya puso en marcha iniciativas similares tras la dana de 2024 y los incendios registrados en 2025.

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