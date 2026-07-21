Iberdrola entra en Finlandia con la compra de un gigante de las redes eléctricas por 5.000 millones

Iberdrola desembarca en un nuevo mercado y lo hace por la puerta grande. El grupo español entra en Finlandia tras sellar un acuerdo para comprar Caruna, la mayor compañía de redes de distribución eléctrica del país, en una operación que valora el grupo en 5.000 millones de euros, incluyendo su deuda financiera. Caruna da servicio a un millón y medio de personas, en torno a una quinta parte de la población finlandesa, y cuenta con unos 89.000 kilómetros de redes eléctricas.

La operación supondrá un desembolso para Iberdrola de 2.000 millones de euros por el 80% de los fondos propios de la compañía, en la que los fondos de pensiones nórdicos AMF y Elo mantendrán su participación actual del 20%. La operación en su conjunto está valorada en 5.000 millones porque la compañía española integrará la empresa finlandesa al 100% porque el resto de socios mantendrán una posición minoritaria. El cierre de la adquisición está previsto para el primer trimestre de 2027, sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias habituales en este tipo de operaciones.

La adquisición, igual que la reciente desinversión de centrales térmicas en México, se enmarca en la estrategia de Iberdrola de centrar sus inversiones en el negocio de redes en mercados estables y con marcos regulatorios atractivos. Finlandia cuenta con una calificación crediticia AA+ y un marco regulatorio vigente hasta 2031 que ofrece una rentabilidad sobre fondos propios de alrededor del 8%. El plan estratégico de Iberdrola concentra las mayores inversiones y las mayores previsiones de crecimiento en el negocio de redes en Estados Unidos y Reino Unido.

“Esta operación refuerza nuestra apuesta estratégica por las redes eléctricas como infraestructuras esenciales para impulsar la seguridad energética, la autosuficiencia y la competitividad”, explica el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. “Finlandia ofrece una elevada calidad crediticia y un marco regulatorio predecible y atractivo, y Caruna cuenta con unas fuertes perspectivas de crecimiento por la necesidad de redes ligada a la nueva generación renovable, la demanda creciente de los sectores industrial y residencial y la electrificación de la economía".

Iberdrola cuenta con cerca de 1,4 millones de kilómatros de redes eléctricas en los Estados Unidos (estados de Nueva York, Connecticut, Maine y Massachusetts), el Reino Unido (Escocia, Inglaterra y Gales), Brasil (estados de Bahía, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo y Mato Grosso do Sul, además de Brasilia) y España, así como con 57.000 MW de capacidad en todo el mundo, de los que más de 46.000 MW son renovables.

Las previsiones que maneja Caruna contemplan un incremento de sus resultados alrededor de un 7% anual en los próximos años, con inversiones de entre 200 y 300 millones anuales para reforzar y digitalizar su red eléctrica en contexto de fuerte crecimiento de la capacidad renovable. “Estas inversiones podrían aumentar a futuro por el crecimiento de la demanda, la electrificación de la economía, la expansión de los centros de datos y el desarrollo de infraestructuras de transporte de electricidad, habilitado para las distribuidoras por la regulación finlandesa desde principios de 2026”.