Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva muerte violenta de una mujer en MálagaMujer apuñalada en AntequeraOla de calorDenuncia al Ayuntamiento por los pisos turísticosNuevo intento para el mercado de TeatinosCasas con grietasRegreso de Carlos DotorLa camiseta de las dos estrellas
instagramlinkedin

FARMACÉUTICAS

Novo Nordisk demanda a su rival Eli Lilly por publicidad engañosa y competencia desleal

El fabricante de Ozempic considera que la estadounidense omitió información sobre los nuevos avances de sus fármacos

Bagsvaerd (Denmark), 05/02/2025.- The logo of Danish pharmaceutical company Novo Nordisk outside the company's headquarters in Bagsvaerd, Denmark, 05 February 2025, where the annual financial report is presented during a press conference. (Dinamarca) EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN DENMARK OUT. DENMARK OUT

Bagsvaerd (Denmark), 05/02/2025.- The logo of Danish pharmaceutical company Novo Nordisk outside the company's headquarters in Bagsvaerd, Denmark, 05 February 2025, where the annual financial report is presented during a press conference. (Dinamarca) EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN DENMARK OUT. DENMARK OUT / MADS CLAUS RASMUSSEN / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jaime Mejías

Guerra abierta entre dos de las mayores farmacéuticas del mundo. La danesa Novo Nordisk ha presentado ante un tribunal de distrito de Nueva Jersey (EEUU) una demanda contra el laboratorio estadounidense Eli Lilly por sus anuncios sobre medicamentos para combatir la obesidad y la diabetes tipo 2 al considerar que omiten información sobre nuevos avances de fármacos de Novo Nordisk.

De esta manera, la demanda sostiene que Eli Lilly incurre en "múltiples violaciones" de las leyes de Estados Unidos sobre publicidad engañosa y competencia desleal. Novo Nordisk ha iniciado los trámites judiciales después de que el laboratorio se negara a retirar los anuncios en una solicitud formal.

Pulso judicial por los fármacos estrella

En concreto, la compañía danesa señala que la publicidad sobre los fármacos de la firma estadounidense Zepbound --contra la obesidad-- y Mounjaro --inyección para la diabetes-- es "falsa y materialmente engañosa para millones de estadounidenses" al omitir información relevante sobre las dosis inyectables más efectivas de Ozempic y Wegovy, medicamentos de Novo Nordisk.

Según denuncian, Eli Lilly ejecutó campañas publicitarias "intencionadamente" con estudios obsoletos que comparan las dosis más altas del laboratorio estadounidense con dosis más bajas de los medicamentos de Novo Nordisk, presentando engañosamente esos resultados como prueba de una superioridad general a nivel de producto.

La batalla por la evidencia científica

La farmacéutica danesa ha solicitado al tribunal que obligue a Eli Lilly a retirar estos anuncios de todos las plataformas, así como a publicar las rectificaciones correspondientes. De la misma manera, Novo Nordisk ha solicitado a la compañía norteamericana que paralice la emisión y publicación de los anuncios voluntariamente, ya que en caso contrario presentarán ante la Justicia una orden judicial preliminar que los bloquee de inmediato la publicidad.

"A medida que se dispone de opciones de tratamiento nuevas y más eficaces, las personas merecen información precisa que refleje la evidencia científica más reciente y les ayude a tomar decisiones informadas sobre su atención médica", ha destacado John Kuckelman, vicepresidente sénior y asesor jurídico general del grupo Novo Nordisk.

Noticias relacionadas

"Las compañías de atención médica tienen la responsabilidad de mantener la exactitud y la actualidad de sus declaraciones públicas; las cláusulas de exención de responsabilidad ineficaces y con letra pequeña no corrigen la impresión engañosa creada por las grandes campañas nacionales", ha añadido

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo blanco de Andalucía que parece hecho para una foto: calas turquesas, buganvillas y atardeceres junto al Cabo de Gata
  2. Dos investigados en una autoescuela de Málaga por dar clases teóricas con una profesora sin titulación
  3. Así es la mansión que Nico Williams tiene en Málaga: con spa, gimnasio y junto a la casa más cara de Marbella
  4. Hallan en Antequera el cadáver de una mujer apuñalada tras arrojarse su pareja al vacío desde un mirador de la ciudad
  5. La oferta del Valencia Basket por Eli John Ndiaye da optimismo al Unicaja con Tyson Pérez
  6. Asociaciones de Málaga temen el pacto con Vox en Andalucía: 'Si se eliminan las ayudas para atender a migrantes el perdedor será España
  7. Horas decisivas entre el Unicaja, Balcerowski y el Barça
  8. La tercera ola de calor golpea Málaga: tres días en alerta amarilla, hasta 43 grados y noches por encima de los 25

Malasia estrena un avatar con IA del primer ministro para hablar con los votantes

Malasia estrena un avatar con IA del primer ministro para hablar con los votantes

Messi llega a Argentina y se encierra en la casa de sus padres en una urbanización de la ciudad de Rosario

Messi llega a Argentina y se encierra en la casa de sus padres en una urbanización de la ciudad de Rosario

Detenido por amenazar de muerte a la alcaldesa de Ronda en el Ayuntamiento mientras ella no estaba

Detenido por amenazar de muerte a la alcaldesa de Ronda en el Ayuntamiento mientras ella no estaba

Mueren dos bomberos en la extinción de un incendio cerca del aeropuerto de Burdeos

Mueren dos bomberos en la extinción de un incendio cerca del aeropuerto de Burdeos

Hasta seis horas de espera en las urgencias de Las Lagunas: el Sindicato Médico denuncia un déficit estructural de profesionales

Hasta seis horas de espera en las urgencias de Las Lagunas: el Sindicato Médico denuncia un déficit estructural de profesionales

Patricia Castro, diseñadora y ganadora del cartel de la Feria 2026: “La Feria también se cuenta desde la memoria”

Patricia Castro, diseñadora y ganadora del cartel de la Feria 2026: “La Feria también se cuenta desde la memoria”

Patricia Castro, diseñadora y ganadora del cartel de la Feria 2026: “La Feria también se cuenta desde la memoria”

Aparecen pintadas contra el jugador del Málaga CF, Einar Galilea, en los aledaños de La Rosaleda, por su apoyo a Argentina en la final del Mundial

Aparecen pintadas contra el jugador del Málaga CF, Einar Galilea, en los aledaños de La Rosaleda, por su apoyo a Argentina en la final del Mundial
Tracking Pixel Contents