Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras de PedregalejoCalor extremo en MálagaCómo saber si un lunar es peligrosoCartel de la Feria de MálagaHombre atropellado en la A-7Quejas en los polígonosMujeres asesinadas en la provinciaMálaga CF
instagramlinkedin

Resultados

Tesla ganó 1.114 millones de dólares en el segundo trimestre, un 5% interanual menos

La empresa alcanzó ventas récord de vehículos en el segundo trimestre, más de 480.000

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Washington

Tesla logró un beneficio neto de 1.114 millones de dólares entre abril y junio, lo que implica un 5% menos con respecto a los mismos tres meses de 2026, aunque subrayó que alcanzó ventas récord de vehículos en el segundo trimestre, más de 480.000, y un crecimiento sostenido en nuevos mercados y fortalecer su presencia en los consolidados.

La empresa facturó además en abril-junio 28.236 millones de dolares, un 26% interanual más, mientras que su resultado bruto de explotación (ebitda) cayó un 4% con respecto al mismo periodo del año anterior hasta los 3.273 millones de dólares.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La piscina de Málaga con agua medicinal salada y entradas a 1,50 euros: tiene las mismas propiedades que el Balneario de La Toja
  2. Los vecinos del Centro llevan a juicio al Ayuntamiento de Málaga por no controlar los pisos turísticos: "Nunca debió normalizarse"
  3. Dos investigados en una autoescuela de Málaga por dar clases teóricas con una profesora sin titulación
  4. McDonald's ya tiene fecha de apertura este julio para su nuevo local en la calle Pacífico de Málaga
  5. Bolsos, ropa y decoración desde un euro: así es el mercadillo de Málaga con más de 100 puestos llenos de 'chollos'
  6. Málaga activa la alerta amarilla por calor: se podrán superar los 40 grados
  7. Nuevo intento para el mercado de Teatinos: Málaga reabre la concesión de la obra tras el fracaso del primer concurso
  8. La regla ABCDE para detectar un melanoma: las cinco señales de alerta para saber si un lunar es peligroso

Con Málaga plantea vivienda pública y equipamientos en Cabriel 27

Con Málaga plantea vivienda pública y equipamientos en Cabriel 27

Torremolinos acogerá la celebración de la final del XII Concurso de Espetos Costa del Sol

Torremolinos acogerá la celebración de la final del XII Concurso de Espetos Costa del Sol

Ceuta inicia el estudio para abrir una línea marítima con Málaga

Ceuta inicia el estudio para abrir una línea marítima con Málaga

Marbella culmina la revocación integral del Centro de Tecnificación de Gimnasia Rítmica

Marbella culmina la revocación integral del Centro de Tecnificación de Gimnasia Rítmica

Sorteo Bonoloto del miércoles 22 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 22 de julio de 2026

En libertad provisional el monitor de un campamento acusado de agresión sexual a 2 menores en Tarragona

En libertad provisional el monitor de un campamento acusado de agresión sexual a 2 menores en Tarragona

Marbella acogerá el 10 de octubre una yincana urbana que reunirá a parejas y repartirá premios

Marbella acogerá el 10 de octubre una yincana urbana que reunirá a parejas y repartirá premios

Asesinan al periodista Francisco Alejandro en el sur de México

Asesinan al periodista Francisco Alejandro en el sur de México
Tracking Pixel Contents