Resultados
Tesla ganó 1.114 millones de dólares en el segundo trimestre, un 5% interanual menos
La empresa alcanzó ventas récord de vehículos en el segundo trimestre, más de 480.000
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Washington
Tesla logró un beneficio neto de 1.114 millones de dólares entre abril y junio, lo que implica un 5% menos con respecto a los mismos tres meses de 2026, aunque subrayó que alcanzó ventas récord de vehículos en el segundo trimestre, más de 480.000, y un crecimiento sostenido en nuevos mercados y fortalecer su presencia en los consolidados.
La empresa facturó además en abril-junio 28.236 millones de dolares, un 26% interanual más, mientras que su resultado bruto de explotación (ebitda) cayó un 4% con respecto al mismo periodo del año anterior hasta los 3.273 millones de dólares.
Fuente: El Periódico
- La piscina de Málaga con agua medicinal salada y entradas a 1,50 euros: tiene las mismas propiedades que el Balneario de La Toja
- Los vecinos del Centro llevan a juicio al Ayuntamiento de Málaga por no controlar los pisos turísticos: "Nunca debió normalizarse"
- Dos investigados en una autoescuela de Málaga por dar clases teóricas con una profesora sin titulación
- McDonald's ya tiene fecha de apertura este julio para su nuevo local en la calle Pacífico de Málaga
- Bolsos, ropa y decoración desde un euro: así es el mercadillo de Málaga con más de 100 puestos llenos de 'chollos'
- Málaga activa la alerta amarilla por calor: se podrán superar los 40 grados
- Nuevo intento para el mercado de Teatinos: Málaga reabre la concesión de la obra tras el fracaso del primer concurso
- La regla ABCDE para detectar un melanoma: las cinco señales de alerta para saber si un lunar es peligroso