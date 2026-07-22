TELECOMUNICACIONES
Vodafone España se lanza a vender y alquilar parte de sus sedes y busca revender muebles de oficina de segunda mano
La teleco lanza una web para comercializar directamente y sin intermediarios su cartera de inmuebles y también mesas y sillas que ya no usa
Vodafone España busca hacer caja con sus inmuebles infrautilizados. Y quiere hacerlo directamente, sin intermediarios. La teleco, ahora controlada por el fondo británico Zegona, ha creado una plataforma online para comercializar su cartera de activos inmobiliarios poniéndolos a la venta o en alquiler. Y través de la web (propertypropiedades.com) también busca revender el mobiliario de oficina que ya no utiliza. La compañía presume de “gestión eficiente” y “estricta” en la nueva iniciativa, abriendo una vía para “rentabilizar recursos que han dejado de ser necesarios para la operación de la compañía”.
En una primera fase, Vodafone España pone a la venta 15 inmuebles distribuidos por toda España. Se trata principalmente de activos que han quedado en desuso como consecuencia de la evolución y modernización tecnológica de la red. La transformación de las infraestructuras de telecomunicaciones ha permitido concentrar equipamiento, ganar eficiencia y liberar determinados espacios que ahora Vodafone pone directamente a disposición del mercado.
La plataforma incluye también 7 oficinas disponibles en régimen de alquiler, con una superficie conjunta de 12.000 metros cuadrados. Los espacios están ubicados en Tenerife, Burgos, Villares de la Reina (Salamanca), Jerez de la Frontera, Cordovilla (Navarra) y Córdoba, y ofrecen a otras empresas la posibilidad de desarrollar su actividad en inmuebles vinculados históricamente a la operación de Vodafone.
En paralelo, como parte de esta nueva estrategia, Vodafone España inaugura también una nueva línea de negocio mediante la comercialización de espacios en sus sedes corporativas para la celebración de eventos empresariales, jornadas de formación, encuentros de innovación, actividades de networking y otras experiencias corporativas. La oferta incluirá alquiler de espacios singulares en las sedes de Vodafone en Alicante, Valencia, Barcelona, Málaga y Madrid, que podrán ser utilizados por otras compañías y organizaciones.
La plataforma incorpora, además, un apartado dedicado a la reventa de mobiliario de segunda mano. Mesas, sillas y otros elementos que ya no son necesarios para la compañía se ponen a la venta. “Con el lanzamiento de esta plataforma, Vodafone España amplía su modelo de gestión de activos: identificar recursos infrautilizados, ponerlos en valor y comercializarlos directamente en el mercado para generar nuevas oportunidades de negocio, eficiencia y reutilización”, explican desde la compañía.
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Fuente: El Periódico
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