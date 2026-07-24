Dimiten el presidente y el CEO de Plus Ultra, investigados por el préstamo a la aerolínea

El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado de la misma aerolínea, Roberto Roselli, han dimitido de sus cargos, mientras permanecen investigados por el préstamo recibido en pandemia por la aerolínea, según ha adelantado ABC y han confirmado a EFE fuentes cercanas a los accionistas de la aerolínea.

El nuevo presidente ejecutivo, que agrupará las funciones de uno y otro cargo, será el accionista minoritario Hugo Castaño, según ha avanzado el citado medio, si bien este nombramiento tiene que tener el visto bueno de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) al tratarse de una empresa "supervisada" tras el préstamo público recibido, agregaron las mismas fuentes.

Después de más de un año de investigación, en diciembre de 2025 Martínez Sola y Roselli fueron detenidos -y posteriormente puestos en libertad- por los agentes de la UDEF, en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.

Estas dimisiones se producen después de que ambos hayan reconocido en sendos escritos ante la Audiencia Nacional que la aerolínea suscribió un contrato con una empresa de Julio Martínez Martínez en el que se asumía el pago de "elevadas cantidades de dinero (el 1 %)" por las labores de "acompañamiento" en el préstamo para la aerolínea.

Martínez Sola aseguró en ese escrito que Plus Ultra pagó el 1 % del dinero obtenido, que asciende a 530.000 euros, a través de tres sociedades: Análisis Relevante S.L., Voli Analítica S.L. y IOT Domotic Europe, vinculadas todas ellas a Martínez Martínez.

La firma de este contrato con la sociedad Idella Consulenza, propiedad de Martínez Martínez, agrega el presidente de Plus Ultra, vinculaba "directamente la remuneración al resultado del procedimiento ante la SEPI", y estipulaba este 1 % del total más IVA.

La cifra pagada a las tres sociedades, "junto con otros pagos en especie que se le reconocieron como efectuados a Julio Martínez Martínez por los numerosísimos vuelos en clase 'business' que solicitó y no pagó (hasta un total de 46), arrojan la suma total de 530.000 euros, es decir, un 1 % de los 53 millones", apunta en el escrito.

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"El citado 1 % por el rescate se desglosó en los siguientes pagos efectuados a las distintas empresas controladas por Martínez Martínez, abonándose 249.000 euros a Análisis Relevante SL, 98.617,53 euros a Voli Analítica SL, 110.799,47 a IOT Domotic Europe SL", desgrana en el escrito.

Fuente: El Periódico