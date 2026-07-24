Del pánico a la fatiga arancelaria: los mercados reaccionan cada vez menos a los aranceles de Trump

Hace 15 meses, el primer órdago arancelario de Donald Trump llegó como un terremoto para los mercados. El día posterior al llamado Día de la Liberación —la jornada cuando Trump amenazó con aranceles de hasta el 145% a 185 países— tumbó con fuerza al S&P 500, el termómetro de Wall Street. El índice referente del mundo financiero se desplomó un 4,8% y el Nasdaq se hundió un 6%, evaporando cerca de cinco billones de dólares en valor bursátil en dos sesiones. Este temblor cruzó rápidamente el Atlántico. El Ibex 35 acumuló una caída del 6,8% mientras que el paneuropeo Euro Stoxx 50 perdió alrededor de un 8%.

Casi un año y medio después, tras dos ofensivas comerciales a sus espaldas, la nueva ronda de aranceles globales de la Casa Blanca ya no sacude los mercados con la misma intensidad. Esta mañana, Europa se ha despertado con un nuevo arancel del 10% sobre casi todo su comercio con EEUU. La Unión Europea figura entre los 60 socios que han recibido este nuevo castigo de entre el 10% y 12% mientras el presidente busca reconstruir su muro tarifario. Sin embargo, el Ibex 35 avanza un 1% al mediodía y el Euro Stoxx 50, un 0,70% este viernes.

El efecto esta vez, parece haber caído en vacío. Los inversores en Europa apenas han pestañeado y los parqués han abierto al alza. El efecto contrario se produjo en la región de Asia Pacífico, cuyas economías presentan una mayor dependencia a las exportaciones a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué reacciona cada vez menos el mercado europeo?

El mercado apuesta por el TACO

El consenso entre los analistas consultados por este periódico es que los mercados han aprendido a convivir con los aranceles de Trump. En el último año, los inversores han incorporado a sus cálculos la estrategia del TACO Trade (Trump Always Chickens Out, en la jerga anglosajona, o Trump Siempre se Acobarda). La tesis de esta estrategia es que el presidente terminará aplazando, rebajando o introduciendo excepciones a las amenazas más agresivas que lanza al mercado. Esto provoca que cada nueva ronda arancelaria genere una reacción más tibia en las bolsas.

Desde el primer asalto, el Gobierno estadounidense ha iniciado una guerra con Irán que sigue prolongándose e impulsa los precios del petróleo, mientras los bancos centrales a ambos lados del Atlántico luchan por contener la inflación.

La justicia frena los aranceles

Parte de esto también viene motivado por las decisiones judiciales en contra de las tarifas. El Tribunal Supremo de Estados Unidos desmanteló en febrero buena parte del muro comercial de Trump al invalidar los gravámenes impuestos a través de poderes de emergencia. Desde entonces, la Casa Blanca de Trump busca otras vías legales para reconstruir su ofensiva comercial.

Vuelta al apetito de riesgo

Esta pérdida de protagonismo de los aranceles llega a medida que el mercado confía en el buen ritmo de la economía, según la última encuesta de gestores de fondos de Bank of America. En el último sondeo de julio, realizado entre 210 participantes que administran un conjunto de 555.000 millones de dólares, el ánimo inversor ha alcanzado su nivel más alto desde el mes de febrero —el inicio de la guerra en Irán–. Más de la mitad, un 54%, espera que la economía global consiga esquivar una recesión.

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Para Paolo Zanghieri, economista sénior de Generali Investments, los aranceles desempeñaron un papel importante en el encarecimiento de los precios, aunque considera que su impacto sobre la inflación ya ha tocado techo. “Más recientemente, el impulso generado por los aranceles ha ido siendo sustituido gradualmente por el auge de la inteligencia artificial”, concluye. François Rimeu, estrategia sénior de Crédit Mutuel Asset Management, anticipa igualmente una pérdida progresiva de influencia de los gravámenes. En su opinión, sus efectos deberían ir diluyéndose.