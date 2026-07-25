El Corte Inglés impulsa una nueva etapa con más inversión, tecnología y logística

Todas las propuestas del Consejo de Administración de El Corte Inglés han sido aprobadas en la Junta de Accionistas, celebrada este viernes en Madrid. Entre ellas, se incluyen el informe de gestión, las cuentas anuales, el informe no financiero y de sostenibilidad, y la aplicación del resultado. También ha ratificado el nombramiento de Javier Catena como consejero delegado.

Plan estratégico y aspectos clave

En el transcurso de la Junta, su presidenta, Cristina Álvarez, apuntó las claves sobre las que se asienta la actualización del Plan Estratégico, que se presentará en el Consejo del próximo mes de septiembre, y contemplará un proyecto inversor más ambicioso centrado en el crecimiento del negocio, la mejora de la logística y el aprovechamiento de nuevas capacidades tecnológicas.

La presidenta recalcó como aspectos estratégicos el servicio al cliente, la tienda física como valor diferencial, y la excelencia en el producto.

En este sentido, Álvarez aludió a la importancia que para la empresa tiene el cliente, "nuestra razón de ser", y señaló que "nuestra obligación es que cada cliente se sienta único, escuchado y muy cuidado". También reivindicó la tienda física como "valor diferencial" y como "activo esencial para conectar con nuestros clientes" y añadió que "la tienda física es, hoy más que nunca, un entorno de experiencias donde se genera la interacción humana, donde tenemos la oportunidad de construir marca, más allá de una pura transacción económica".

La presidenta puso también en valor el canal online que "gana peso día a día" y, puntualiza: "Nuestra web y nuestra app se han convertido en la puerta de entrada de muchos clientes. Debemos seguir impulsándolas, mejorando la experiencia digital y la personalización, porque son uno de nuestros grandes motores de crecimiento y de captación de nuevos clientes".

También recordó que "El Corte Inglés es la casa de las marcas" y que las capacidades y experiencia de la compañía permiten "ofrecer a nuestros clientes productos exclusivos, curados, novedosos, y adaptados a la realidad de cada una de nuestras diferentes tiendas y canales".

Durante su intervención, la presidenta hizo referencia a Viajes El Corte Inglés, un servicio "que lleva nuestro sello, que genera confianza, y que refuerza el vínculo con nuestros clientes". Y añadió que "es nuestra obligación seguir apostando con fuerza por este negocio".

Cristina Álvarez también se refirió a las actuaciones e inversiones en el área logística con el objetivo de "crecer y dar un mejor servicio a nuestras tiendas y clientes". Respecto a la inteligencia artificial afirmó que, sin sustituir nunca "la esencia de nuestra empresa", debe "ayudar a personalizar la experiencia de compra, optimizar la disponibilidad de productos, agilizar la atención y sobre todo interpretar mejor las necesidades de nuestros clientes".

Asimismo, aseguró que la compañía cuenta "con el mejor equipo, con una estrategia sólida, y con una marca que ocupa un lugar único en el corazón de millones de personas. El futuro no se improvisa. Se construye cada día con trabajo, con humildad, con capacidad de escuchar, y con voluntad permanente de mejorar".

Resultados

En el transcurso de la Junta, Cristina Álvarez señaló que el ejercicio 2025 fue un año muy positivo para el Grupo con incrementos en ventas y resultados. "El comercio entra en una fase marcada por cambios estructurales, incertidumbres, aceleración tecnológica y evolución de las expectativas del consumidor. En este contexto, la compañía ha demostrado una gran capacidad de adaptación y de fortaleza". Así mismo, añadió que "estos resultados son la expresión financiera de la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros".

El Corte Inglés obtuvo en el ejercicio (cerrado a 28 de febrero de 2026) un volumen global de ingresos de 17.247 millones de euros, y un incremento del 2% en la cifra de negocio a superficie comparable. Destaca la aceleración del comportamiento del negocio en los períodos de mayor actividad comercial, especialmente en el segundo semestre del ejercicio (+2,2%).

Por su parte, Viajes mantuvo un crecimiento sólido (+3,1% en cifra de negocio), impulsado principalmente por el segmento vacacional.

Financiera El Corte Inglés también registró importantes crecimientos, con un beneficio neto de 56 millones de euros en el ejercicio, lo que significa un incremento del 10,7%.

Por su parte, Seguros El Corte Inglés obtuvo un resultado neto de 75 millones tras crecer un 6,3% respecto al año anterior.

Las mejoras en la gestión se reflejan también en el Ebitda que se elevó hasta los 1.266 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,7% sobre el año anterior.

En cuanto al resultado, el beneficio neto alcanzó los 628 millones de euros, un 22,8% más que el pasado ejercicio, mientras que el beneficio neto recurrente se situó en 522 millones, un 11% superior al año anterior.

Noticias relacionadas

La deuda financiera neta se redujo en 148 millones de euros. Esta evolución positiva sitúa el nivel de endeudamiento en 1,3 veces Ebitda, el más bajo en casi dos décadas.

Fuente: La Nueva España