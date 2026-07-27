Mango esquiva el efecto de la detención de Jonathan Andic y vende un 7% más en la primera mitad de 2026

Pese a su turbulento final, Mango cierra el primer semestre de 2026 con más ventas y más tiendas abiertas que un año atrás. La cadena de moda fundada por Isak Andic y capitaneada desde ya antes de su fallecimiento por Toni Ruiz, vio en mayo como los Mossos d'Esquadra detenían al primogénito del empresario y vicepresidente del consejo de administración de la cadena acusado de la muerte de su padre. Este se apartó de su cargo días después para centrarse en su defensa –dijo–, apoyado por su familia y el consejo de administración de la compañía al completo –dijeron los miembros de este órgano–, pero el caso ha dado tantas vueltas y se ha mediatizado tanto, que bien podría haber influido en el devenir de la marca.

El primer balance del año indica que no ha sido así. Mango ha ingresado 1.852 millones de euros entre enero y junio, lo que supone incrementar en un 7,2% las cifras del mismo periodo de 2025. El salto sería del 10,7% si las condiciones de mercado y el precio de las distintas monedas del mundo hubiese sido exactamente el mismo al de entonces.

De hecho, la cara amarga de estas cifras es que se trata de una tasa de crecimiento algo menor a la que registraban el año pasado (del primer semestre de 2024 al primer semestre de 2025 vendieron un 12% más y un 14% a tipo de cambio constante) y, replicada tal cual la cifra de facturación a la segunda mitad de año, implicaría quedarse por debajo de los 4.000 millones de euros de ingresos anuales que se marcaron como meta hace tres años.

En cualquier caso, en la cadena impera el optimismo. Primero porque el porcentaje de incremento de las ventas es mayor a la media que vive el mercado, precisan en la empresa, algo que atribuyen al "buen comportamiento del negocio" y a la "positiva acogida de sus colecciones" en todas sus líneas. Segundo, porque la fotografía de esta primera mitad del año les refuerza, según su propio presidente y consejero delegado, Toni Ruiz, como "referente internacional de la moda". Ponen como ejemplo haber llegado a un acuerdo con Hailey Bieber para hacerla embajadora de la campaña del verano o haber lanzado una colección cápsula con la sastrería británica Richard James en la ropa de hombre y con la estadounidense Eckhaus Latta en la de mujer.

Inversión, extranjero y 'online'

"Afrontamos la recta final de nuestro Plan Estratégico 4E 2024-2026 con la meta de alcanzar los 4.000 millones de facturación al cierre de este ejercicio", reafirma Ruiz, en un comunicado. "Los resultados del primer semestre reflejan una evolución positiva con un crecimiento por encima de la media del mercado, y refuerzan nuestro posicionamiento como referente internacional en moda", prosigue. "En un entorno de alta complejidad, avanzamos gracias a una propuesta de valor diferencial, a nuestra apuesta por la expansión y al trabajo y compromiso de todos los equipos que forman parte de Mango", remata.

En este periodo, la empresa invirtió 90 millones de euros en abrir nuevas tiendas y reformar algunas de las existentes, así como en las obras de expansión de sus oficinas centrales en Palau-Solità i Plegamans (el Campus Mango). En total, Mango llega a mitad de año con 2.960 puntos de venta en marcha en 120 países.

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Según este primer balance semestral, la compañía sigue vendiendo un 77% del producto fuera de España, siendo Francia, Turquía, Alemania y Estados Unidos, por este orden, los países extranjeros más importantes en su balance. Por otro lado, el canal 'online' ya representa prácticamente un tercio de las ventas totales del grupo, uno que sigue dependiendo en gran medida de la moda de mujer, pero que ve a la de hombre, infantil y juvenil crecer igualmente, aseguran, por encima del mercado. Mango Home, su apuesta más reciente, prevé terminar 2026 con 10 tiendas abiertas en España.